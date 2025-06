Muere a los 82 años Brian Wilson, fundador y vocalista de 'The Beach Boys'

El mundo de la música está de luto. A los 82 años, el músico, compositor y productor estadounidense Brian Wilson ha fallecido este miércoles. Conocido por ser el miembro fundador y vocalista del grupo 'The Beach Boys', el estadounidense fue diagnosticado de una enfermedad neurocognitiva con síntomas similares a la demencia a principios del año pasado.

Desde muy joven demostró su talento para la música, junto a sus hermanos Dennis y Carl, su primo Mike Love y su amigo del instituto Al Jardine formaron la banda que cambiaría el rock y pop de Estados Unidos. La banda empezó tocando en fiestas locales y pequeños eventos, hasta que un sello discográfico independiente, Candix Records, decidió apostar por ellos. Su primera canción, 'Surfin', fue un éxito, aunque el sello cambió el nombre de la banda sin consultarles, pasando de llamarse The Pendletones a ser The Beach Boys.

Con el tiempo, el grupo firmó con Capitol Records y lanzó su álbum debut, 'Surfin Safari'. El éxito fue tal que en 1963 publicaron tres discos: 'Surfin’ U.S.A.', 'Surfer Girl' y 'Little Deuce Coupe'. El single 'Surfin’ U.S.A.' los llevó al top 10 estadounidense. Trabajó con artistas como Jan and Dean, The Castellas, Donna Loren y Sharon Marie.

Pero en 1964, Brian sufrió un ataque de pánico por el exceso de compromisos. Decidió dejar de salir de gira y centrarse en la producción, una decisión que cambiaría el rumbo de la banda. Desde su estudio, comenzó a experimentar con nuevos sonidos, con el objetivo de crear algo único. El resultado fue 'Pet Sounds', un álbum que en la actualidad es considerado una obra maestra. En 2004, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos lo incluyó en su registro por su valor cultural e histórico. Sin embargo, salud mental se deterioró e ingresó en un hospital psiquiátrico en 1968.

Los años 70 fueron especialmente difíciles, el músico luchó contra el alcoholismo y las drogas, aunque nunca dejó de trabajar con The Beach Boys. A pesar de todo publicó el álbum 'Love You', y aunque su salud seguía siendo frágil, siguió componiendo. En 1982, lanzó su primer álbum en solitario y, el último 'No Pier Pressure', salió en 2015. Al año siguiente publicó sus memorias.

La noticia de su fallecimiento ha sido anunciada por su familia a través de Facebook: "Nos duele el corazón anunciar el fallecimiento de nuestro querido padre, Brian Wilson. Nos faltan las palabras. Por favor, respeten nuestra privacidad en estos momentos de duelo familiar. Compartimos nuestro dolor con el mundo. Con cariño y misericordia".

