El intercambio de cromos sobrevive entre la nostalgia y las nuevas modas

REPASAMOS LAS ESTAMPAS MÁS CODICIADAS

Hay que remontarse muy atrás en el calendario para encontrar su origen. Las colecciones de cromos son un juego de niños, y no tan niños, que no pasa de moda. Incluso ahora sobreviven a pesar del empuje de los juegos electrónicos y las videoconsolas. Cuatro millones de españoles tratan estos días de completar su álbum. No es tarea fácil.