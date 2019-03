India Martínez regresa con un nuevo disco de versiones

"Pienso que los flamencos no tienen que tener ningún resentimiento conmigo", afirma durante una entrevista a Efe el pasado lunes en Madrid sobre los posibles reparos de los más ortodoxos hacia una artista que se considera "cantaora" pero juguetea con el pop de Rosana ("Si tú no estás"), Shakira ("Suerte") y "Alejandro Sanz ("¿Lo ves?").

Afirma la cordobesa que ha sido "un orgullo enorme" cantar las canciones de estos artistas, siempre desde el respeto y la admiración, centrándose en las letras y en los silencios, y que se siente "premiada" por la mera posibilidad de que ellos las escuchen.

Este cuarto disco de estudio se publica este martes como continuación a "Trece verdades", en el que se incluía el que fue su primer gran éxito, "Vencer al amor", justo después de un tiempo de zozobra en el que llegó a verse sin discográfica, pese a recibir dos nominaciones a los Premios Grammy Latinos por su álbum "Despertar" (2008).

Ahora dice sentirse "plena, hasta arriba de emoción y de vida", como en la portada de este nuevo trabajo en la que emerge de las aguas con aires de sirena, prudente en la mirada y en sus declaraciones, para no incurrir en cantos de ídem. "Hay gente que la puede malinterpretar y decir que con esta crisis estamos con el agua hasta el cuello", bromea. Todos los temas incluidos, asegura, tienen "mucho mensaje", como "Aléjate de mí" de Camila, que le recuerda "los momentos más difíciles que haya vivido en alguna relación personal".

Algunos nacen de la sorpresa, tras calzarse por consejo de otro un traje prestado que, a priori, parecía no venirle bien de talla. Eso pasó con "Hoy", de Gloria Estefan, que es el single que promociona este lanzamiento. "Nunca pensé que llegaría el día en que la cantaría, porque se iba de mi estilo musical. Me encanta su mensaje tan esperanzador y a la vez recuerda cosas auténticas. A mí me lleva a la niñez, a un lugar en el que me siento especial y segura", dice sobre el tema.

Con todo, ella, que comenzó su andadura profesional siendo niña y asociada al ámbito flamenco, no olvida sus raíces. "La 'Nana del caballo verde' de Camarón es la más arraigada a mi esencia, que es el flamenco. Me recuerda mucho a mi infancia, cuando me encerraba en mi habitación a escucharle durante mucho tiempo y no salía", cuenta sobre el corte que cierra el álbum.

Martínez atesora y no renuncia a lanzar en un futuro hipotético un disco íntegro de flamenco, ella, que dice llevarlo por bandera allá donde va y que sigue participando en festivales a pesar que desde su primer álbum ("Azulejos de lunares", 2004) empezó a fusionarlo con otros estilos. "Yo respeto al flamenco y me gusta que me respeten también. Creo que siempre lo he tratado con mucho cariño, fue mi cuna y desde el primer momento que lo sentí, quise pertenecer a él y que a su vez fuese mío", afirma esta joven náyade de cálida voz.