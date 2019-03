Homenaje a Whitney Houston en televisión

Varias cantantes han participado en un especial en televisión para rendir un último tributo a Whitney Houston.

Jennifer Hudson, Celine Dion, Halle Berry o Britney Spears han querido sumarse a este homenaje, en el que estuvo presente Bobbi Kristina Brown, hija de la fallecida cantante. Junto a ella, el descubridor de Whitney, el ejecutivo Clive Davis. No estuvieron, en cambio, ni la madre de la cantante, Cissy, ni su hermano Gary.

Jennifer Hudson interpretó temas como 'How Will I Know' o 'I Wanna Dance With Somebody'.

Celine Dion, por su parte, no pudo estar en directo y grabó su interpretación de 'The Greatest Love Of All'.

Los organizadores del evento decidieron que fuera la fallecida cantante, en una grabación, quien interpretara su tema más famoso 'I Will Always Love You', como final del homenaje.