Hockney inaugura exposición paisajística en la Royal Academy of Arts de Londres

David Hockney, considerado el más importante pintor británico vivo, se consagra como uno de los grandes paisajistas que ha dado el Reino Unido con su nueva exposición en la Royal Academy of Arts de Londres, que abre al público este fin de semana. La muestra, titulada "A bigger picture" (Una imagen más grande), no es una retrospectiva sino que incluye multitud de obras creadas expresamente por el artista, la mayoría óleos o acuarelas pero también medio centenar elaboradas con el iPad.

A sus 74 años, Hockney, que vive en su Yorkshire natal (norte de Inglaterra) tras décadas en Estados Unidos, es un apasionado de las nuevas tecnologías y, si en el pasado experimentó con la Polaroid, ahora se ha entregado en cuerpo y alma a soportes como la tableta de Apple o el iPhone. "Lo que le gusta de estos medios, que utiliza diariamente para enviar mensajes visuales a su familia y amigos, es que puede pintar en minutos lo que al óleo le llevaría horas, con lo que consigue captar la luz de otra manera", ha explicado el comisario de la exposición, Marco Livingstone, durante la presentación a la prensa.

Con una técnica impecable, Hockney se maneja igual de bien con las aplicaciones pictóricas del iPad que con los pinceles y el óleo, que continúan siendo la base de la mayoría de sus obras, algunas de ellas gigantescas, como "The arrival of spring in Woldgate, East Yorkshire (2011), una de las joyas de esta muestra. Pintada sobre 32 lienzos, este cuatro retrata con vivos colores la llegada de la primavera en un paraje del bosque de Woldgate, en el este de Yorkshire, y refleja el meticuloso interés del artista por el paisaje, al que ya se dedicó en su juventud.

La exposición recoge algunos de los primeros paisajes pintados por Hockney cuando aún era estudiante en Bradford, ciudad donde nació en 1937, y otros de sus años en California (EEUU), adonde emigró en 1964 en busca de la luz que no encontraba en Inglaterra.



Tras más de treinta años en ese país, donde elaboró algunas de sus obras más icónicas (como "A bigger splash", de 1967, que inspira el título de esta muestra), Hockney decidió a finales de los noventa regresar al Reino Unido, primero para acompañar a un amigo enfermo y luego para quedarse.