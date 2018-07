Gunnar Peterson: "Soy entrenador, no mago"

Es el entrenador personal más famoso del mundo y damos fe de que está en buena forma. Gunnar Peterson se toma su trabajo muy en serio. Que se lo digan, si no, a una de sus clientas: Jennifer López.

Nos cuenta que cuando Jennifer rodaba la película 'Nunca más', tenía que acudir a entrenar a las tres o las cuatro de la madrugada y luego irse al estudio a grabar las escenas.

Por sus manos han pasado muchas otras estrellas de Hollywood. Ha moldeado los cuerpos de Angelina Jolie ,Silvester Stallone,... o Penélope Cruz. De la actriz española dice que es una persona que trabaja muy duro, que se esfuerza mucho. Que como persona es muy graciosa y que como profesional del cine demuestra tener mucho talento.

Los famosos se acercan a él, le dicen qué cuerpo quieren tener y él diseña el trabajo que tienen que hacer.... aunque no siempre resulta fácil. Una vez, recuerda Gunnar, acudió a él una mujer que no había hecho nada de ejercicio y le dijo "necesito meterme en un bikini dentro de una semana". Él le respondió: "señora, soy entrenador, no mago".

Y es que las fórmulas que el conoce para tener un cuerpo perfecto son bien sencillas, y se resumen en tres. Uno, haz ejercicio regularmente; dos, come sano; y tres, duerme las horas suficientes. En opinión de Gunnar la más importante de las tres es la recomendación de dormir bien.Parece sencillo, solo hace falta tener tiempo... y mucha disciplina.