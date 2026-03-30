La gira de Rosalía por su disco 'Lux' llega a Madrid

Con el cartel de 'sold out' colgado desde hace semanas, Rosalía ofrece este lunes el primero de sus cuatro conciertos en Madrid. Es una de las citas musicales más esperadas del año sobre todo para miles de fans que, desde primera hora de la mañana, hacen cola en los alrededores del Movistar Arena.

Los cuatro conciertos de Rosalía en Madrid serán en este recinto a la misma hora, a las 20:30. Abrirá sus puertas dos horas antes del inicio a las 18:30 horas. Los otros tres conciertos de la catalana tendrán lugar esta misma semana: el miércoles, el viernes y el sábado.

"Ella en directo nunca defrauda, es una locura", asegura una de sus fans. Tres años después de su primera gran gira mundial, 'Motomami World Tour', la cantante catalana aterriza en España con 'Lux Tour': un espectáculo único, que, a ojos de sus seguidores, "refleja lo que la artista lleva dentro". El 'show' estará compuesto de cuatro actos, una orquesta de 22 músicos y casi dos horas de espectáculo ininterrumpido.

Una estética 'celestial'

EL 'Lux Tour' trae una nueva era estilística y nueva moda entre sus asistentes. Predominan, sobre todo, las prendas blancas y negras, acompañadas de accesorios de índole religioso como velos, cruces o rosarios.

La gira 'Lux Tour', que incluye 42 fechas entre Europa y América, arrancó hace dos semanas en Lyon. Desde entonces, la artista catalana a actuado en diferentes ciudades europeas como Zúrich o Milán. En esta última, se vio obligada a suspender el concierto apenas unos minutos después de empezar debido a una intoxicación alimentaria.

"Estoy enferma; he intentado seguir con el show hasta el final, pero estoy realmente mal", explicó Rosalía a los asistentes al concierto. La cantante confesó que estuvo vomitando en el camerino y que quería dar "el mejor espectáculo posible", pero no pudo continuar y finalizó su actuación disculpándose ante los miles de asistentes.

Otros conciertos en España

En total, Rosalía ofrecerá 8 conciertos en España. Después de Madrid, la cantante continuará su gira en Barcelona, actuando en el Palau Sant Jordi los días 13, 15, 17 y 18 de abril de 2026.

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