Gana el concurso de modelos más prestigioso del mundo con sólo 15 años

Las puertas de la moda se abren para Julia. Es sueca, tiene 15 años, mide 1,79 y es muy delgada. Acaba de cumplir su sueño: ganar el Elite Model Look. Trescientos cincuenta mil jóvenes de todo el mundo aspiraban esta año a ocupar su lugar.

Tener entre 14 y 22 años y medir un minimo de 1,72. Son los requisitos que cumplen todas estas chicas. Durante meses se celebran eliminatorias a nivel mundial. Ellas saben que sólo con entrar en la final, su sueño de ocupar portadas y desfilar en París o Nueva York estará mucho mas cerca.

Tenía 17 años y fue la ganadora de la primera edición: Cindy Crawford se convirtió a partir de entonces en una de las modelos mas famosas del mundo. Giselle Bundchen, antes de ser un ángel de "Victoria´s Secret", llegó a la final del Elite Model Look, no ganó, pero no le hizo falta... igual que Diane Kruge antes de ser actriz.

Quedó finalista por Alemania. Sólo una española ha logrado ganar la final: Inés Sastre tenia 15 años cuando lo consiguió. Supuso un enorme paso en su carrera. Linda Evangelista o Naomi Campbell no participaron en este concurso, pero han estado en la nómina de esta gran agencia. Una factoria de modelos con la que sueñan miles de jóvenes en todo el mundo.