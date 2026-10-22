Onda Cero hace balance del inicio de una temporada que refuerza la relevancia y la influencia de sus comunicadores

Este jueves, Onda Cero ha reunido en Atresmedia a todas las voces de su cadena para hacer balance de este inicio de temporada. Defendiendo el periodismo riguroso, la pluralidad y la cercanía con los oyentes, Onda Cero encara una nueva temporada apostando por la información.

El presentador de 'Más de uno', Rafa Latorre, señala que "mandamos un mensaje desde el primer programa, desde el inicio de temporada, nos fuimos a Ceuta, pusimos el inalámbrico, hicimos la radio donde hay que hacerla que es en la calle y con los oyentes". Latorre conduce el primer tramo informativo, quien apunta que "se presenta una temporada apasionante".

Con Carlos Alsina, Julia Otero, o Jaime Cantizano, Onda Cero refuerza la relevancia y la influencia de sus comunicadores. La presentadora de 'La Brújula', Marta García Aller, explica que "una cosa muy bonita que permite la radio de noche es el análisis, contexto".

Todo ello en una radio que ofrece un periodista riguroso, plural y cercano.