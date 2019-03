Fernando Savater gana el Premio Primavera de Novela 2012

"Yo he escrito muchos ensayos con pretensiones de informar o de debatir, pero cuando escribo ficción lo hago para hacer disfrutar: primero para disfrutar yo mientras la escribo, y luego para hacer disfrutar al lector. Nada más", asegura el escritor.

"Tiene un lectura muy ágil, muy entretenida, muy divertida, porque salen vampiros, hay una novela policíaca... y luego además están esas reflexiones tan inteligentes y tan interesantes que va mezclando Fernando con toda la narración", relata Ana Rosa Semprún, miembro del jurado y directora general de Espasa.

Las cenizas un volcán mantienen aislados a los asistentes a un congreso cultural. Es el punto de partida que Savater aprovecha para hacer una sátira sobre el mundillo universitario y la cultura. También la gastronomía se lleva su parte. "A mí, precisamente, porque me gusta mucho comer, me fastidia que los cocineros se conviertan en una especie de magos, de gurús, que comer sea un acto místico o algo por el estilo. Todo eso me parece de una ridiculez y un esnobismo patéticos, y además, desgraciadamente en el País Vasco son una verdadera plaga", continúa Savater.

El premio Primavera está dotado con 200 mil euros. La novela será publicada por Espasa el próximo mes de abril.