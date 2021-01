¡Feliz Año Nuevo 2021! Las mejores frases y felicitaciones para enviar por WhatsApp

Seguro que muchos estabais deseando despedir un año marcado por la pandemia del coronavirus y dar la bienvenida a un 2021 lleno de positividad. Y aunque el 2020 haya sido un año atípico, no es excusa para dejar de lado las tradicionales felicitaciones por WhatsApp que, cada 1 de enero, inundan nuestros móviles.

Si quieres que tus familiares y amigos sepan lo mucho que les deseas un ¡Feliz 2021!, este es tu sitio. A continuación, te presentamos una serie de frases originales que harán que tu felicitación de Año Nuevo sea la más divertida de todas. ¡Vamos a ello!

Las felicitaciones más divertidas para desear un ¡Feliz 2021! por WhatsApp

En un año tan difícil, el humor nunca está de más. Apúntate estas divertidas felicitaciones para sacar una sonrisa a las personas que más quieres. Además, te recomendamos que aproveches las oportunidades que ofrece WhatsApp y adornes las frases con emoticonos que darán más dinamismo a tu mensaje. ¡Vamos a ello!

1- Ojalá tus problemas duren lo mismo que tus propósitos de Año Nuevo. ¡Feliz 2021!

2- Que este año encuentres felicidad, salud, amor, dinero, paz y todo lo que necesites. Y lo que no encuentres, ¡búscalo en Google!

3- Este 2021 corre tras tus sueños. Si no los alcanzas, ¡al menos adelgazas!

4- Los amigos son como los radares de la Guardia Civil, aunque no los veas, siempre están ahí. ¡Feliz 2021!

5- Levanto la copa y brindo para que el Año Nuevo nos traiga Felicidad. Grindo dambie dor gue engamoss uuuchos esitoss. Y uidadiiin gon larretera, ehhh buchachoss, hip, zi guebes no gonduscas. Gringo odra vesss porrrrti.

6- Desde el Portal de Belén, la Policía les recuerda que quienes “beben y beben y vuelven a beber” son los peces en el río. ¡Feliz 2021!

7- Deseo que para el próximo año encuentres salud, amor, felicidad, dinero y todo lo que te propongas. Lo que no encuentres, pídeselo a Siri.

8- Una botella de cava: 30 euros. Un cotillón de nochevieja: 60 euros. Un vestido de fiesta: 120 euros. Que yo te felicite el año ¡no tiene precio!

9- Con una gamba y un mejillón te regalo un besucón. Con un percebe y mi amistad la Feliz Navidad. Y con mi cariño, que vale un huevo, el Feliz Año Nuevo.

10- Por favor, eviten venir a visitar a mi mujer estos días porque acaba de dar a luz y está muy molesta. Gracias por su comprensión. San José.

Felicitaciones de Año Nuevo que hacen referencia al coronavirus

Como no, nuestro protagonista del 2020 no podía dejar de estar presente en las felicitaciones de WhatsApp. Quédate con estos divertidos mensajes que hacen referencia a la pandemia del coronavirus cargados de humor y esperanza para un 2021 mejor.

1- ¡Feliz Año Nuevo! No te preocupes, me he lavado las manos antes de enviarte este mensaje.

2- Todos esperamos el 2021, pero ¿y si sale el 2020 Lite o el 2020 Pro?

3- Cierra los ojos y recuerda todo lo que te hizo feliz este año que termina. Lo demás, bórralo de tu mente. Vale, olvida todo el 2020 de tu mente. ¡Feliz Año Nuevo!

4- Felices, le decimos adiós al 2020 y recibimos con esperanza el 2021. Deseo que el año nuevo que comienza nos llene a todos de buenos momentos, todos los que nos ha quitado este que termina.

5- Te envío un abrazo a distancia. ¡Feliz Año!

6- Que la pandemia no te impida celebrar como siempre el Año Nuevo… en pijama y en el sofá. ¡Feliz 2021!

7- Este año desear ’Happy Christmas’ es complicado, pero volveremos a estar ’happy’ cuando no haya ’crisis-más’… ¡Feliz entrada y salida de año!

8- Reírse es la mejor vacuna, así que espero que lo consigas con estas felicitaciones de Año Nuevo.

9- Importante, si recibe estos días una cesta de Navidad con un jamón bueno, no la aceptes. ¡Es un virus! Envíalo directamente a mi dirección, que tengo la cura. ¡Es mi deber como amigo!

10- Mi parte favorita de estas fiestas es culpar a las navidades por todos los kilos que he ganado durante la pandemia. ¡Feliz fin de año!

Las felicitaciones más emotivas para desear un ¡Feliz 2021!

Una vez te hayas comido las 12 uvas que marcan las 00:00 horas del 1 de enero, tu móvil empezará a sonar con las típicas felicitaciones de Año Nuevo. Adelántate a tus amigos y deséales lo mejor para el año que está por venir con mensajes cargados de cariño y amor.

1- Brindo para que dejemos atrás todo lo malo del 2020 y el nuevo año venga cargado de esperanza.

2- Nunca será tarde para buscar un mundo mejor y más nuevo si en el empeño le ponemos coraje y esperanza.

3- Que en este 2021 que comienza, la magia sea tu mejor traje; tu sonrisa, el mejor regalo; y tu felicidad, mi mejor deseo.

4- Si sientes que todo perdió su sentido, siempre habrá un ‘te quiero’, siempre habrá un amigo. Feliz 2021.

5- Para los buenos momentos te deseo humildad. Para los malos, esperanza. Para cada día, una ilusión. Y para siempre, felicidad. Todo eso te deseo para 2021.

6- Que en estas fechas reine en tu hogar el amor, la paz y la felicidad. Son los sinceros deseos de un amigo que te quiere de verdad.

7- Para Navidad: felicidad. Para Año Nuevo: prosperidad. Y para siempre: nuestra amistad.

8- Para este nuevo año te deseo tanta salud como agua tiene el mar, tanto amor como estrellas tiene el cielo y tanta suerte como arena tiene el desierto.

9- Que jamás te falte un sueño por cumplir, un proyecto que realizar, algo de lo que aprender y alguien a quien amar. ¡Feliz año!

10- Te deseo 12 meses de prosperidad, 52 semanas de alegría y 366 días de éxito. ¡Feliz 2021!