Fans de 100 paises protagonizan el videoclip de "Behind the Mask" de Michael Jackson

La iniciativa, creada por Sony Music y la familia de Jackson, animaba a los fans del mítico cantante a grabarse a sí mismos interpretando el tema y enviar el material para poder ser incluido en el videoclip final.

"Ha sido el proyecto más divertido y excitante en el que he estado involucrado", dijo Liu. "Ha sido todo un privilegio y resultó increíblemente emocionante ver a tanta gente, de todas partes del mundo, unir sus voces, bailes y talentos por el espíritu de Michael", añadió.

El director contó finalmente con 1.600 de las aportaciones recibidas, incluidas las apariciones de 50 niños y 36 animales. Los más de 35 millones de fans de Michael Jackson en la red social Facebook fueron los primeros en ser testigos hoy del resultado final.

La canción "Behind the Mask" es uno de los temas que aparecen en "Michael", obra póstuma que rinde tributo al "rey del pop", fallecido en junio de 2009. El álbum está formado por diez canciones inéditas de Jackson. El primer sencillo fue "Hold My Hand".

El resto de títulos que forman el disco son "(I Can't Make It) Another Day", "Monster","Breaking News", "Hollywood Tonight", "Keep Your Head Up", "(I Like) The Way You Love Me", "Best Of Joy" y "Much Too Soon". Jackson falleció el 25 de junio de 2009 en Los Ángeles (California), víctima de una intoxicación aguda de medicamentos que le suministró su médico particular, Conrad Murray, aún pendiente de juicio, previsto para el mes de septiembre.