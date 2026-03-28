Cayetano Martínez de Irujo: "La duquesa de Alba no habría permitido convertir los palacios en museos"

Los hijos de la duquesa de Alba han querido rendir un emotivo homenaje a su madre, la inolvidable Cayetana, con motivo del que habría sido su centenario. Su hijo, Cayetano Martínez de Irujo, ha hablado para el informativo de Antena 3 Noticias. Asegura que a su madre le gustaría ser recordada como ella fue, con su naturalidad y que estaría muy orgullosa de lo que se está mostrando, de los homenajes que se le están rindiendo, porque la gente se quedó con los últimos 20 años y Cayetana es mucho más.

Cuando cogí las riendas de la Casa de Alba, dice su hijo Cayetano, me sorprendió y me agobiaba decirle todo lo que había que cambiar, pero ella aceptó todos los cambios y entendió la modernidad y las circunstancias. Era actual, joven y progresista. Una de los enfrentamientos que tuve con ella era tener que decirle que había que corta las donaciones fijas y no fijas. "Nadie le decía nada" y ya había deudas, que había que pagar. Tuve que sentarme con ella y decirle: "Se ha terminado". Lo aceptó, aunque por detrás le pedía dinero al administrador para ella. A mi madre, continúa Cayetano, le sentaría muy mal que los palacios esten al público de la forma que están. "Convertirlos en semi museos no lo hubiera aceptado".

Eugenia Martínez de Irujo, la hija pequeña de la duquesa de Alba, también ha querido homenajearla hoy a través de sus redes sociales, la aristócrata ha sorprendido a sus seguidores compartiendo varias imágenes de la infancia de su madre, acompañadas de un mensaje breve pero profundamente significativo: "Hoy cumpliría 100 años… Te quiero mamá. Siempre conmigo".

Duquesa de Alba | @eugeniamartinezdeirujo

La publicación, realizada en Instagram, no ha tardado en generar una oleada de reacciones y comentarios cargados de cariño, tanto de seguidores como de rostros conocidos. En ella, Eugenia opta por un tono íntimo y personal, alejándose de grandes actos conmemorativos y apostando por un recuerdo sencillo que refleja el vínculo tan estrecho que siempre mantuvo con su madre.

Las fotografías elegidas muestran a una Cayetana joven, en una etapa temprana de su vida, lo que añade un componente aún más emotivo al homenaje. Estas instantáneas no solo evocan la figura histórica que fue la duquesa de Alba, sino también su faceta más humana y familiar, menos conocida por el gran público.

El centenario de su nacimiento se convierte así en una fecha clave para recordar la huella que dejó una de las personalidades más destacadas de la aristocracia española. Su legado, que abarca tanto el ámbito cultural como social, sigue muy presente años después de su fallecimiento.

12 años de su muerte

La duquesa de Alba, Cayetana Fitz-James Stuart, falleció el 20 de noviembre de 2014 a los 88 años en su residencia del Palacio de las Dueñas, en Sevilla. Su muerte se produjo tras varios días con problemas de salud, acompañada por sus familiares más cercanos.

Figura muy conocida de la aristocracia española, destacó tanto por su gran número de títulos nobiliarios como por su fuerte personalidad, que la convirtió en un personaje muy popular entre el público.

Su fallecimiento causó una gran repercusión en toda España, especialmente en Sevilla, donde numerosos ciudadanos acudieron a despedirla y rendirle homenaje.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.