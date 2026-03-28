FOMOfest Valencia reúne a los milenials en un evento de talento e innovación: "No hay límites para conseguir lo que uno quiere"

Primera mujer astronauta de la Agencia Espacial Europea e investigadora científica, Sara García es una de las ponentes invitada a participar en la jornada gratuita organizada por Marina de Empresas, el hub de emprendimiento impulsado por Juan Roig. Esta mujer rompedora ha llenado el espacio de conferencias y ha dejado un mensaje claro: "El motor de todo pasa por la curiosidad y el conocimiento. No hay límites para conseguir lo que uno quiere".

Deambulando por FOMOfest se puede ver a miles de jóvenes dispuestos a escuchar y aprender con las ponencias de participantes que son referentes en distintos ámbitos.

Blanca Llacer, project manager de FOMOfestival explica: "Es un festival que hemos imaginado y creado desde Marina de Empresas para impulsar el talento a nivel nacional que reúne a más de 5000 personas miembros de la generación Z, jóvenes milenials. Nosotros decimos que es un festival de talento raro, para mentes inquietas, curiosas, que se salen de la trayectoria común y que están dispuestas a complicarse la vida, que son capaces de asumir nuevos retos".

Ausias Pérez, fundador de Tot Studio dice: "Es un placer y un privilegio ser inspirador para la gente joven. Ellos nos ven a nosotros como algo inalcanzable porque hemos trabajado con los artistas más grandes del mundo y con importantes marcas, con sus ídolos, y eso se consigue con una trayectoria y un método. Yo soy de un pueblo pequeño y veo que nada es inalcanzable, se consigue con pasión y mucho trabajo. No hay que enamorarse de las ideas, las ideas van y vienen, hay que escuchar, rodearse de gente interesante, tener los ojos abiertos, ser humilde, empático, salir mucho, buscar ideas, cualquier cosa puede encender la chispa de la creatividad".

Natalia Rodríguez Núñez-Milara fundadora y CEO de Saturno Lab explica: La IA se puede utilizar para ayudar a mucha gente, es importante conocer cómo utilizarla, ahora mismo es un sector súper potente, desde temas de salud, proyectos de investigación, personas mayores que viven solas o gente con problemas de salud mental. Para el público joven es una herramienta estupenda, la IA también nos pone a prueba a la hora de tener criterio, tomar decisiones, buscar fuentes e ir detrás de la verdad. El que se suba a esta ola podrá hacer muchas y grandes cosas".

Saúl Craviotto, piragüista olímpico dice: "En mi conferencia explicó valores del deporte y las herramientas y metodologías que a mí me han ayudado en el mundo del éxito, en mi carrera. Ojalá de mis palabras se lleven dos o tres ideas, nos hemos adaptado a muchos cambios, los jóvenes son el futuro, pueden sacar su mejor versión, hay que planificarse, rodearse de un buen equipo, tener actitud, simplificar, saber gestionar la presión, trabajar".

Gustavo Zerbino, superviviente del accidente aéreo de los Andes explica: "Estoy en Valencia para compartir con el auditorio que la vida real es levantarse cada día, es un milagro, y que hay que aprovechar los 1440 minutos para hacer cosas importantes. Hay que agradecer y hacer un mundo mejor, abrazar, perdonar y buscar soluciones. Hay que construir puentes para unir y no vivir con miedo".

FOMOfest ofrece también un espacio de ocio, recreo, música y gastronomía. Hay inspiración, conexiones y valioso talento para tomar nota y tener en cuenta.

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