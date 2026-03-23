El festival Polar Sound Occident repite su éxito en Baqueira Beret con más 18.000 asistentes

Polar Sound Occident pone el broche a otro fin de semana de éxito, reuniendo a 18.000 asistentes. Con jornadas de esquí durante el día y música al caer la noche, el festival ha coincidido con el cierre de temporada en la estación de Baqueira Beret.

Además anuncia que ya tiene fecha para su séptima edición, que se llevará a cabo el 12 y 13 de marzo de 2027 en la Estación de Esquí de Baqueira Beret. Con más de 20 horas de música en directo, Polar Sound Occident ha contado con los artistas referentes del panorama nacional: Lori Meyers, Taburete, Siloé, Besmaya, Malmo 040, Sexy Zebras, Leire Martínez, Juan Magán, Marlon, Paula Mattheus, Hey Kid y DJ Nano.

Celebrado a más de 1.500 metros de altitud

Polar Sound Occident, el festival de alta montaña referente de la temporada invernal, ha cerrado su sexta edición por todo lo alto tras reunir a miles de asistentes que llenaron, un año más, la gran carpa situada en Cota 1500 de la Estación de Esquí de Baqueira Beret. Producido por Fever, la plataforma tecnológica líder mundial para descubrir cultura y entretenimiento en vivo, Polar Sound Occident ha disfrutado de un fin de semana lleno de emoción.

Un escenario espectacular

Con un cartel de artistas y grupos referentes en el panorama musical nacional se ha vuelto a celebrar la música en uno de los escenarios más espectaculares del país. Y, tras la gran acogida que ha tenido un año más Polar Sound Occident, Fever confirma que ya prepara una séptima edición que se celebrará el 12 y 13 de marzo de 2027 en Baqueira Beret. La lista de espera para adquirir las entradas se activará próximamente.

Confirman que el año que viene se repetirá el evento

Es una de las más conocidas estaciones del país. Baqueira Beret es un paraíso para los amantes del esquí. Ubicada en el corazón de los Pirineos, es la estación más grande y visitada de España, con 175 kilómetros de pistas. Su entorno privilegiado y la excelencia de sus servicios la convierten en un destino obligado para miles de esquiadores cada año. Un festival que combina deporte y música en alta montaña Polar Sound Occident ofrece una experiencia completa que integra las pistas de esquí del Pirineo catalán, conciertos en directo y programación nocturna.

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