'El Alma en el Aire': las canciones de Alejandro Sanz se convierten en un musical que une generaciones

Las canciones de Alejandro Sanz, que durante décadas han acompañado a distintas generaciones, cobran vida ahora en un formato totalmente nuevo: el musical El Alma en el Aire. La obra se estrenará el próximo 1 de octubre en el Teatro Ocaso Coliseum, situado en la emblemática Gran Vía de Madrid, y promete transportar al público a través de un recorrido por los grandes éxitos del cantautor español.

El musical no solo reúne los temas más emblemáticos del cantante, sino que los integra en una narrativa que busca emocionar y sorprender. Gracias a una escenografía moderna y a los últimos avances tecnológicos en iluminación y sonido, cada canción se convierte en un momento único sobre el escenario, manteniendo la esencia de las letras originales, pero adaptándolas a una historia que habla de raíces, memoria y amor.

"Es un canto de amor a las raíces"

Álvaro Tato, autor del libreto, ha explicado a Antena 3 Noticias la filosofía detrás del proyecto: "El Alma en el Aire es un canto de amor a las raíces, a lo que somos, a lo que hemos sido, esa chispa, es la que contiene la mayoría de las canciones de Alejandro Sanz". Para Tato, la intención es que el público no solo reconozca las canciones, sino que sienta la conexión emocional con la historia que estas narran.

Por su parte, Amanda Digón, protagonista del musical, ha resaltado la experiencia de transformar estas canciones en un relato teatral: "Le llevamos al público esas canciones que son de siempre, pero de una forma tan distinta, haberlas convertido en historia". Digón asegura que la interpretación en vivo de cada tema aporta un nuevo matiz a los clásicos de Sanz, creando un espectáculo que promete emocionar tanto a quienes crecieron escuchando sus discos, como a nuevas generaciones que descubrirán su música a través de la narrativa del musical.

El Alma en el Aire se presenta así como un homenaje a uno de los artistas más influyentes de la música española, y un puente entre pasado y presente, entre la nostalgia y la innovación. Con su estreno en Madrid, la obra abre la puerta a una nueva forma de disfrutar de las canciones de Alejandro Sanz, donde la emoción, la memoria y la creatividad, se entrelazan para ofrecer una experiencia teatral única.

El público podrá vivir una mezcla de música, teatro y tecnología que promete no dejar indiferente a nadie, consolidando a El Alma en el Aire como uno de los estrenos más esperados del año en la capital española.

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