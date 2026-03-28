Daniel Illescas gana la final de El Desafío, programa líder en audiencia y el más visto de la noche en todas sus entregas

Daniel Illescas ha sido el ganador de la gran final de 'El Desafío' en la sexta temporada de un programa que se ha establecido como líder absoluto de audiencia al ser el más visto de la noche durante todas sus entregas.

El modelo e influencer catalán se impuso en la final, entre otros, a Patricia Conde después de sorprender al público y al jurado con un número circense en el que ha realizó una espectacular coreografía con unas escaleras en movimiento. El influencer conquistó al jurado con el número 'Escalera al cielo', un número de danza acrobática, tras contar también con la ayuda de su 'socia' María José Campanario, a la que le dedicó y con la que compartió el premio (30.000 euros): "Lo quiero compartir con ella para que se vaya por la Puerta Grande".

Patricia Conde, otra de las grandes finalistas decidió enfrentarse a su trauma con el fuego sufrido en la infancia y puso en escena un gran escapismo en una jaula en llamas.

Illescas finalmente se coronó como el vencedor de la edición con 234 puntos en el ranking general.

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