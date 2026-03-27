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Paul McCartney regresa con nuevo disco tras seis años sin publicar

El artista anuncia 'The Boys of Dungeon Lane', un álbum que verá la luz el 29 de mayo.

Paul McCartney

Paul McCartney regresa con nuevo disco tras seis años sin publicar | Europa Press

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Paul McCartney vuelve a la música con un nuevo trabajo de estudio después de seis años sin lanzar material. El músico ha anunciado la publicación de su decimoctavo álbum, The Boys of Dungeon Lane, que estará disponible el próximo 29 de mayo.

El anuncio se ha realizado a través de su página web, acompañado del lanzamiento del sencillo Days We Left Behind, que anticipa el enfoque del nuevo proyecto. Con esta comunicación, el artista pone fin a las especulaciones que había alimentado en los últimos años sobre su regreso.

Un lanzamiento anticipado en las calles

En los días previos, el título del disco ya había comenzado a circular en Liverpool a través de carteles con el nombre del álbum. Posteriormente, su entorno confirmó la relación con el proyecto, y los seguidores recibieron en redes sociales un enlace a un mapa que señalaba la calle que da nombre al trabajo.

Tras la confirmación oficial, también se ha dado a conocer el listado completo de canciones, compuesto por catorce temas, entre los que se incluyen títulos como Lost Horizon, Mountain Top o First Star of the Night.

Un disco centrado en el pasado

El nuevo álbum gira en torno a la memoria personal del artista y a sus orígenes. En una entrevista concedida a la BBC, McCartney ha explicado el enfoque creativo del proyecto: "Los compositores y los escritores en general, ¿en qué más pueden inspirarse aparte del pasado?".

El músico ha señalado que el disco recoge recuerdos vinculados a su etapa en Liverpool y a los años previos a su salto a la fama. "Son muchos recuerdos de Liverpool para mí, y eso incluye una pequeña parte sobre John y de Forthlin Road, que es la calle en la que solía vivir", ha indicado.

El propio título del álbum refuerza esa mirada hacia su historia personal, con referencias a lugares cercanos a su infancia. En redes sociales, el artista ha definido el proyecto como un "reminder of my past (recuerdos de mi pasado)".

Este lanzamiento abre la puerta a futuros movimientos, como una posible gira, aunque por el momento no se han confirmado nuevos anuncios por parte del músico.

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