Leo Harlem recibe el Premio de Honor en el Festival Internacional de Cine de Almería

El Festival Internacional de Cine de Almería ha entregado su Premio de Honor a Leo Harlem, protagonista de Coartadas, la nueva producción de Atresmedia Cine que se estrenará la próxima semana. El humorista recibió el reconocimiento en una gala marcada por el homenaje al talento audiovisual nacional, y tras recibir el premio, el humorista ha asegurado sentirse muy satisfecho "porque me habéis recibido con mucho cariño, y es un gusto estar en un palmarés donde están Loles León, José Mota o Santiago Segura".

El humorista debutó en 2002 en El club de la comedia y ganó popularidad con programas como La hora de José Mota, Sé lo que hicisteis…, Se hace saber o Zapeando. En cine ha participado en títulos como Torrente, El mejor verano de mi vida, SuperagenteMakey, Vacaciones de verano, A todo tren o la saga Padre no hay más que uno.

El certamen, uno de los más destacados del panorama cinematográfico español, también ha puesto en valor la producción televisiva y ha otorgado varios galardones a series emitidas en la familia Atresmedia. Entre ellas ha destacado: Sueños de Libertad, Ángela, La Ruta Voumen 2 o Mariliendre.

Unos premios que refuerzan el papel de Atresmedia como uno de los principales impulsores de contenidos de ficción en España.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.