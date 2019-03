Esto ya lo he escuchado en otro sitio

'Tonight' es el single que ha devuelto el éxito masivo a Enrique Iglesias, vendiendo más de un millón de copias. Quizás los compositores de Britney Spears tomaron nota, porque la fórmula está aplicada de la misma manera en "till the world ends".

Más evidente es el caso de Coldplay. La canción "Clocks" de los británicos arranca con un sencillo arpegio de piano. Los británicos han sido acusados de plagio varias veces, pero en esta ocasión es otro el que suena como ellos. David Guetta usa la misma base melódica y el mismo instrumento para su canción rompepistas "When love takes over", pero al parecer no es más que una coincidencia. "Hay canciones que se parecen a otras, y que sin embargo pasan inadvertidas para el gran público", comenta Patrick D. Frutos, crítico musical.

Son bucles melódicos muy explotados, simples casualidades o en ocasiones influencias conscientes. "Muchas veces seguro que lo saben, y otras muchas veces, por mi experiencia con grandes artistas, nadie se atreve a decirlo" cuenta el crítico musical Carlos Finaly.

Vetusta Morla, grupo revelación de la música española, se dieron a conocer con el sencillo 'un día en el mundo'. Una estrofa de guitarra muy inspirado en el que Radiohead publicó en 'The Bends' hace más de 15 años. Los discos de la banda británica siguen siendo influencia de toda una generación de músicos. Hará falta más originalidad para rebatir a quienes piensan que en cuestión de música, ya está todo inventado.