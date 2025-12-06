Los escritores de Planeta, muy presentes en la Feria Internacional del libro de Guadalajara, México

Es poner un pie en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en México y se respira amor por la lectura. Centenares de personas llenan los stands, grupos enteros de jóvenes ojean libros, también los compran. Samanta tiene 14 años y ha venido acompañada de su padre. Se han llevado 18. "Me gusta mucho leer, lo hago desde pequeña, los libros me emocionan, río lloro..", asegura. Y su padre añade "estoy muy orgulloso de mi hija, los libros la han ayudado con el léxico, le han aportado mucho conocimiento en todos los sentidos".

Otro asistente nos explica "para mí un libro es el saber del conocimiento humano condensado en las páginas".

La FIL Guadalajara es el salón literario en español más importante del mundo. Se celebran más de 3000 actividades literarias, presentaciones y firmas de libros. El año pasado recibió a 900.000 visitantes, una cifra que esperan superar en esta edición.

Los escritores del Grupo Planeta están muy presentes en el evento. Aquí no sólo han firmado sus ejemplares, también han recibido el cariño de sus lectores. Y es que esta feria es la prueba fehaciente de que el libro está más vivo que nunca "los libros tienen el poder de enseñarnos, nos abrigan.. es tanto lo que nos dan los libros.. ", asegura la escritora Maria Dueñas, mientras su pluma no se detiene firmando ejemplares.

"Son en sí mismo un súper poder que hacen que te emociones, te hacen reflexionar como ninguna otra cosa en la vida", añade el ganador del Premio Planeta 2025Juan del Val.

Los libros no sólo nos hacen soñar y nos trasladan a otros mundos, también nos transforman y nos atrapan entre sus páginas. "Los libros te ajustan la mirada y somos capaces de ver cosas que antes eran invisibles para ti", relata el escritor Javier Sierra. "Aportan espiritualidad, vida, intensidad y diversión", afirma el escritor Sergio Vila -Sanjuán.

Además traspasan fronteras y esta feria es un punto de encuentro entre escritores y lectores. "Vemos lo que han leído que a veces no tiene nada que ver con lo que uno creía que había escrito y eso es fantástico", relata el escritor Eduardo Mendoza, premio Princesa de Asturias de las Letras de este año. Aquí también ha recibido la medalla de honor Carlos Fuentes de la feria de Guadalajara, en reconocimiento a su trayectoria literaria. Un acto que ha contado con la presencia del presidente de Grupo Planeta y Atresmedia, José Creuheras.

Este año Barcelona ha sido la ciudad invitada de honor y el evento ha contado con un homenaje a Carlos Ruiz Zafón. A través de una experiencia inmersiva -lo más visitado de la feria- los asistentes han podido hacer un recorrido por la Barcelona del autor. También han podido visitar el cementerio de los libros olvidados tan famoso en la novela " la sombra del viento".

"Creo que quien ame la literatura tiene que conocer a Zafón", cuenta una lectora. Otra añade que "es un autor inolvidable que nos transportó a por qué leemos" .Y es que tal y como escribió el propio autor cada libro, cada tomo que leemos tiene alma.

