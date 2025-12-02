Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Cultura

Cuadro falso

El Reina Sofía retira un cuadro atribuido a Hayden que en realidad habría pintado el famoso falsificador Beltracchi

Wolfgang Beltracchi es un pintor alemán y falsificador de obras de arte, condenado en 2011 a seis años de cárcel tras uno de los mayores procesos de falsificación de arte en Alemania desde la Segunda Guerra Mundial.

Imagen de 'Nature morte avec guitare', hasta ahora atribuido a Hayden, el cuadro retirado del Reina Sofía

El Reina Sofía retira un cuadro pintado por el falsificador Beltracchi atribuido hasta ahora a Hayden | Antena3 Noticias

Publicidad

Alejandro Lorente
Publicado:

La obra 'Nature morte avec guitare' (Naturaleza muerta con guitarra), atribuido hasta ahora al pintor polaco Henri Hayden, está bajo sospecha. En consecuencia, el mes pasado fue descolgada de su sala del Reina Sofía sin que el museo se pronunciara al respecto.

Wolfgang Beltracchi es un pintor alemán y falsificador de obras de arte, condenado en 2011 a seis años de cárcel tras uno de los mayores procesos de falsificación de arte en Alemania desde la Segunda Guerra Mundial. Debido a su colaboración con las autoridades, fue reducida finalmente.

Los estilos de Max Ernst, Heinrich Campendonk y Max Pechstein, entre otros, han influido en todas sus obras. También el del artista polaco Henri Hayden, un pintor judío que llevó a cabo la mayor parte de su carrera en las vanguardias parisinas, como el cubismo.

Es este quien ahora toma protagonismo en el Museo Reina Sofía con su obra 'Nature morte avec guitare' ('Naturaleza muerta con guitarra'), de 1918. Hay que destacar que puede ser confundido con la 'Naturaleza muerta con guitarra' de Picasso.

"Ante la duda razonable sobre su origen decidimos quitarla e iniciar una investigación", reconocieron fuentes de la pinacoteca al ser contactadas por el diario 'El Mundo' y en base al propio testimonio del impostor atribuyen la autoría a Beltracchi.

Un farsante internacional

El escándalo ya había impactado en la reputación de los museos del país nipón cuando se desveló que el artista introdujo obras suyas en pinacotecas tan respetables como el Museo de Arte Moderno de Tokushima, el Museo de Hachioji de Tokio y el Museo de Arte de Kochi. "En una reunión con responsables del museo español, los japoneses revelaron la información que tenían y plantearon la posibilidad de que el 'Nature morte avec guitare' del Reina Sofía pudiera ser un fraude", relata el artículo.

El cuadro fue incorporado en la colección del museo madrileño en 1995, cuando estaba dirigido por José Guirao y, según explica a Antena 3 Noticias Fernando Castro Flórez, Profesor de estética de la UAM y experto en arte, "levanta sospechas desde el principio, por la técnica que tiene". Además, afirma que "es bastante raro la forma en la que llega al museo, una especie de pago por impuestos de un empresario catalán ya fallecido", afirma.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

'Las hijas de la criada' llega a Atresplayer: la esperada adaptación del Premio Planeta de Sonsoles Ónega

Row estreno - Las hijas de la criada

Publicidad

Cultura

Imagen de 'Nature morte avec guitare', hasta ahora atribuido a Hayden, el cuadro retirado del Reina Sofía

El Reina Sofía retira un cuadro atribuido a Hayden que en realidad habría pintado el famoso falsificador Beltracchi

Santoral

Santoral diciembre 2025: estos son todos los santos del último mes del año

Imagen de las puertas creadas por el pintor Antonio López

La Catedral de Burgos exhibe las polémicas puertas de Antonio López

Joaquín Sabina
Joaquín Sabina

Joaquín Sabina se retira ante miles de fans en Madrid: "El último concierto de mi vida"

Los autores de Planeta muy presentes en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México
FERIA DEL LIBRO

Los autores de Planeta muy presentes en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México

Row estreno - Las hijas de la criada
ATRESPLAYER

'Las hijas de la criada' llega a Atresplayer: la esperada adaptación del Premio Planeta de Sonsoles Ónega

La serie, grabada entre Galicia, Madrid y Canarias, adapta la novela ganadora del Premio Planeta 2023 y arranca con un intercambio de bebés que marcará el destino de dos familias a principios del siglo XX.

Row capítulo con clips - atresplayer day
Atresmedia

Atresplayer day despliega su innovadora propuesta audiovisual en Gran Canaria

La gran cita anual de la plataforma presenta en la isla estrenos exclusivos, más de veinte novedades y una clara apuesta por la innovación, el talento y el liderazgo en contenido local.

Estrenos de cine

Estrenos cine diciembre 2025: Avatar, un esperado thriller español y otras películas que llegan este mes

Las hijas de la criada, nueva serie original de Antena 3, lanza su cartel oficial

'Las hijas de la criada' marca en el calendario su fecha de estreno en Atresplayer

Entrevista a Hombres G

Hombres G anuncia su gira 2026: "Esperemos que los próximos 10 o 20 años sean aún mejores"

Publicidad