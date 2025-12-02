El Reina Sofía retira un cuadro atribuido a Hayden que en realidad habría pintado el famoso falsificador Beltracchi

La obra 'Nature morte avec guitare' (Naturaleza muerta con guitarra), atribuido hasta ahora al pintor polaco Henri Hayden, está bajo sospecha. En consecuencia, el mes pasado fue descolgada de su sala del Reina Sofía sin que el museo se pronunciara al respecto.

Wolfgang Beltracchi es un pintor alemán y falsificador de obras de arte, condenado en 2011 a seis años de cárcel tras uno de los mayores procesos de falsificación de arte en Alemania desde la Segunda Guerra Mundial. Debido a su colaboración con las autoridades, fue reducida finalmente.

Los estilos de Max Ernst, Heinrich Campendonk y Max Pechstein, entre otros, han influido en todas sus obras. También el del artista polaco Henri Hayden, un pintor judío que llevó a cabo la mayor parte de su carrera en las vanguardias parisinas, como el cubismo.

Es este quien ahora toma protagonismo en el Museo Reina Sofía con su obra 'Nature morte avec guitare' ('Naturaleza muerta con guitarra'), de 1918. Hay que destacar que puede ser confundido con la 'Naturaleza muerta con guitarra' de Picasso.

"Ante la duda razonable sobre su origen decidimos quitarla e iniciar una investigación", reconocieron fuentes de la pinacoteca al ser contactadas por el diario 'El Mundo' y en base al propio testimonio del impostor atribuyen la autoría a Beltracchi.

Un farsante internacional

El escándalo ya había impactado en la reputación de los museos del país nipón cuando se desveló que el artista introdujo obras suyas en pinacotecas tan respetables como el Museo de Arte Moderno de Tokushima, el Museo de Hachioji de Tokio y el Museo de Arte de Kochi. "En una reunión con responsables del museo español, los japoneses revelaron la información que tenían y plantearon la posibilidad de que el 'Nature morte avec guitare' del Reina Sofía pudiera ser un fraude", relata el artículo.

El cuadro fue incorporado en la colección del museo madrileño en 1995, cuando estaba dirigido por José Guirao y, según explica a Antena 3 Noticias Fernando Castro Flórez, Profesor de estética de la UAM y experto en arte, "levanta sospechas desde el principio, por la técnica que tiene". Además, afirma que "es bastante raro la forma en la que llega al museo, una especie de pago por impuestos de un empresario catalán ya fallecido", afirma.

