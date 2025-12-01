La Catedral de Burgos exhibe las polémicas puertas de Antonio López

Cuando en 2021 se celebraba el 800 aniversario de la catedral de Burgos, comenzó un debate que sigue vigente hoy. Hace cinco años, el Arzobispado de Burgos anunció que había encargado al artista Antonio López el diseño de unas nuevas puertas para el templo.

Desde este pasado sábado, el museo de la catedral de Burgos exhibe las controvertidas puertas de bronce diseñadas por el pintor Antonio López. El pintor las ha definido como una mezcla de lo cotidiano, plasmado en las dos puertas laterales, y lo sobrenatural, que preside un relieve de Dios padre en la doble hoja de la puerta central.

El artista manchego, que ha tratado de evadirse del movimiento crítico que ha forzado que las puertas no se instalen en la fachada principal de Santa María, ha sido el encargado de defender el complejo escultórico en el acto de inauguración. Tal y como ha asegurado López, "si la obra es buena, da un poco igual el sitio, y si no es buena, también".

Las personas que forman parte de este proyecto, que ha ocupado seis años y que recibió críticas desde sus inicios, tenían como objetivo "hacer las puertas mejores de lo que somos capaces". Así lo ha detallado el coordinador del equipo, Gonzalo Jiménez.

Antonio López ha explicado que el encargo, que ha costado 1,2 millones de euros, fue un reto porque se salía de su trayectoria, vinculada a lo cotidiano, a su familia, la ciudad y su entorno, plasmados desde un punto de vista figurativo. Para él, "ha sido un encargo de una envergadura enorme".

El resultado: dos puertas laterales y una central con imágenes cristianas

El resultado es un conjunto escultórico compuesto por dos puertas laterales, de dos toneladas de peso cada una, y una central de dos hojas, cuatro toneladas y seis metros de altura, que representa tres momentos de la tradición cristiana.

La puerta de la Anunciación es la dedicada a la Virgen María adolescente, mientras que la de La Encarnación se dedica al Niño Jesús, y en ellas se representa el jardín del Edén, una bandada de estorninos que recuerda al Espíritu Santo y un relieve que representa la Catedral de Burgos.

En el centro, la puerta de La Creación, con un gran rostro de Dios, un hombre y una mujer, y que, pese a sus grandes dimensiones, es fácil de abrir y cerrar, como ha demostrado el propio artista bromeando con los medios y probando la efectividad del sistema de rodamientos que las soporta.

Ubicación temporal

El arzobispo de Burgos, Mario Iceta, ha recordado que el emplazamiento de las nuevas puertas en el museo de la catedral será provisional, aunque por tiempo indefinido. Asimismo, esperarán a ver la acogida para elaborar un estudio de impacto patrimonial y solicitar la ubicación en el lugar para el que fueron concebidas.

Una campaña de recogida de firmas, que sumó 80.000 apoyos, y un manifiesto contrario firmado por expertos en arquitectura, arte o historia fueron los primeros movimientos críticos, nacidos en 2021. Icomos emitió un informe desfavorable y recomendó al Cabildo que buscara otra ubicación; incluso la Unesco avisó de que podría estar en riesgo la declaración como Patrimonio de la Humanidad. Con todo ello, el Cabildo optó por plantear varias alternativas a la Comisión de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, que finalmente autorizó su instalación en el museo catedralicio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.