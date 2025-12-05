Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere el periodista y escritor Alfonso Ussía a los 77 años

El periodista publicó su último artículo el pasado martes 2 de diciembre.

El escritor Alfonso Uss&iacute;a durante la presentaci&oacute;n en Madrid de uno de sus libros

Neila Gallego
Publicado:

El escritor y periodista Alfonso Ussía ha fallecido a los 77 años de edad en Madrid. Así lo han informado 'ABC' y 'El Debate'.

Ussía comenzó su carrera literaria escribiendo poesía satírica y pronto se convirtió en columnista en destacados periódicos y revistas, como ABC, Diario 16, La Razón, Época, El cocodrilo y El Debate. En ellos abordó durante décadas multitud de temas sociales bajo el prisma de un humor incisivo o la sátira.

Ussía publicó su última columna en uno de los medios citados, un artículo que ensalzaba al humorista Gila. Su compañero Ramón Pérez-Maura confirmó la noticia con un texto en el que destacó que Alfonso Ussía "ha batallado con la pluma hasta el final".

"Ya no podía teclear en el ordenador sus artículos. Se los dictaba a su hija Isabel hasta quedarse sin voz. Después de recibir la Extrema Unción siguió dictando hasta el último día, que fue el pasado martes", explicó el periodista.

Más de 40 libros

Una de sus últimas apariciones públicas tuvo lugar en agosto pasado cuando recogió, en su casa en Ruiloba, Cantabria, el Premio de Cultura 2025 de la Comunidad de Madrid, que le entregó la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Entre sus reconocimientos figuran los premios González Ruano y Mariano de Cavia de Periodismo, el Jaime de Foxá de Literatura, la Pluma de Plata del Club de la Escritura, la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo o la Medalla de Oro de Madrid.

Además de columnista prolífico, Ussía publicó más de 40 libros como 'Coplas, canciones y sonetos para antes de una guerra', 'Fustazos y caricias', 'Cosas que pasan', 'El temblor diario' o la serie 'Memorias del marqués de Sotoancho'.

