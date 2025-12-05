Israel carga contra España por retirarse de Eurovisión: "Me avergüenza"

Israel ha celebrado la decisión de la Unión Europea de Radiodifusión de que un representante de su país pueda participar en el próximo certamen de Eurovisión. Asimismo, ha tachado los países que se han retirado del concurso de pesarles "la vergüenza".

"Celebro la decisión de la Unión Europea de Radiodifusión. Me avergüenzo de los países que decidieron boicotear un concurso musical como Eurovisión debido a la participación de Israel", escribió el ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, en su cuenta de X.

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) aceptó la participación de Israel en Eurovisión 2026, lo que supuso la retirada inmediata de España, Irlanda, Países Bajos y Eslovenia, como habían anunciado previamente. Estos países, además de Islandia, habían asegurado que se retirarían de la edición de este año del concurso musical si se permitía la participación de Israel, que querían que fuera excluida por sus violaciones de los derechos humanos en Gaza.

Reunión en Ginebra

En la reunión celebrada en Ginebra, los miembros de la unión aceptaron una serie de reformas, que implicaban la permanencia de Israel. Las reformas aprobadas por una amplia mayoría de 738 votos, frente a 264 votos en contra y 120 abstenciones, consisten en reducir los televotos de los espectadores (de 20 a 10), reinstaurar los jurados de expertos en semifinales y mejoras técnicas para reforzar la seguridad frente a intentos de fraude y manipulaciones.

Retirada de Eurovisión

La decisión de la UER provocó el anuncio de retirada de España, Irlanda, Países Bajos y Eslovenia, mientras que Islandia, otro de los países que se oponía a la participación de Israel, aún no se ha pronunciado, y Bélgica ha dicho que decidirá si toma parte del concurso "en los próximos días". "Lo sucedido en la Asamblea de la UER confirma que Eurovisión no es un concurso de canciones sino un festival dominado por intereses geopolíticos y fracturados", señaló en un mensaje en X el presidente del canal público español, RTVE, José Pablo López.

Otros países, conformes con la decisión

Mientras, el anfitrión de la edición 2026, Austria, afirmó que en Ginebra se tomó "una decisión como corresponde en democracia", mediante una votación tras debatir y escuchar todos los argumentos. También mostró su conformidad la televisión pública alemana. "La ARD saluda expresamente esta decisión y se ha manifestado también a favor de los cambios recomendados para ampliar la protección del certamen de Eurovisión", afirmó la emisora. Igualmente, la cadena pública británica BBC expresó su apoyo a la decisión de la UER. "Apoyamos la decisión colectiva tomada por los miembros de la UER. Se trata de hacer cumplir las normas de la UER y de ser inclusivos", dijo un portavoz de la emisora del Reino Unido.

