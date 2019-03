"Me encontré una noche con #LeivaA3 y con su música me sacó de la soledad"

El exintegrante del grupo Pereza ha visitado los videoencuentros de antena3.com para presentar su primer disco en solitario, 'Diciembre'. El artista nos ha hablado de esta nueva andadura en la que vuela solo y nos ha confesado que se encuentra muy ilusionado ya que este disco es más suyo que nunca, por lo que contiene toda su esencia.

El músico ha querido recompensar a sus seguidores de forma espontánea por el recibimiento que está teniendo su disco en solitario regalando 25 de sus púas a los 25 mejores comentarios. Ya tenemos a los ganadores de las púas que han participado en Twitter a través del hashtag #LeivaA3. En breve nos pondremos en contacto con los agraciados; aquí están sus nombres y sus tuits. ¿Con cuál te quedas?

Pedro Ángel Sánchez, @PedroAngel_93, todavía recuerda ese 'encuentro': "Me encontré con una noche y todavía lo estoy flipando!."

Patricia Fernandez, @483patry desapareció con Leiva " Me encontré con una noche y... nunca nadie nos volvió a ver..."

Jesús Choya Zataraín, @JesusTeatrero. Pues la has logrado. Promesa cumplida: "Me encontre con una noche y me prometió que me regalaría su púa! :)"

Jokin Moral, @jokinmoral se imagina una velada trepidante: "Me encontré con una noche y no recuerdo nada. Lo último que recuerdo es estar con Lady Madrid, una Princesa, y que lo daba Todo."

Alvaro Guerra Alvare, @Alvariiito7. Porque la amistad bien se merece una púa: " Me encontre una noche con y me dieron tantas ganas de abrazarlo por conseguir unir a dos amigos..."

Jose Tito, @TitosakaClown seguro que le da un buen uso a la púa: "Me encontré con una noche y... le mostré los secretos de la música."

Blanca Olmedo G-S, @BlancaOlmedoGS recuerda la hipotética noche como una muy completa: " Me encontré con una noche y aquel "yo quiero contigo todo" se hizo un "lo hice contigo todo",ahí lo dejo"

Marta Castillon, @martuskaoscura y Leiva, una noche para no olvidar: "Me encontré con una noche y... Aun sigo reconstruyendo la noche.."

Sara, @slq27. En el encuentro con Leiva también hay lugar para el amor: " Me encontré con una noche y descorchó un champagne en mitad del polvo, como en las películas porno".

Laura García Oficial, @Lauragarcia293. Había que evitar una defunción: "Me encontré a y COMO NO ME DE UNA PÚA ME MUERO."

Elisa Martínez, @ElisaMarPer nos cuenta su 'noche': " Me encontré con una noche y... sólo puedo decir que me quede en "nada".

Gemma Ribera @geemmaa3 ha planeado una romántica velada con el cantante: "Me encontré a una noche y pensé "No quiero que salga el sol, me quedaré con él hablando de música y viendo las estrellas."

Metáfora, @anitapg94 nos ha dejado el siguiente mensaje: "Me encontré con una noche y como no queremos ser como los demás nos marchamos a una fiesta en su moto".

María Fdez Canet, @Marieta_93 ha sido muy clara en sus pretensiones: "Enorme Lei en el videoencuentro , yo también quiero una púa :p "

Hernández, @sejavier nos comenta: " Me encontré con una noche y.... me clave su Púa en el pie. 8-)"

Arantxa Gisbert, @Arantxagl93 recuerda a Leiva en su anterior éxito con Pereza: "Me encontré con una noche en la avenida de la estrella polar donde llega primero el invierno."

Carlos García, @chly18 se ve con Leiva, alcohol y rock: "Me encontré con una noche y me invitó a que arrasáramos con el whisky, brindáramos por nosotros y tocásemos un rock n' roll."

Javier Fernández, @javifernandez11 nos cuenta su 'encuentro' con Leiva: "Me encontré con una noche y estubimos por las calles de Madrid paseando con Amelie. ¡Que alegría más tonta!"

Ruben Garcia Andres, @Ruben_XxI_RnR es todo un fan de Leiva y por eso se merece el premio: "Me encontré con una noche y a día de hoy llevo un tatuaje en su honor. (Y él lo sabe)."

Antonio García, @antoniog_v se ha llevado una púa de Leiva con: "Me encontré con una noche y dejé que se fuera con mi chica. Nunca nadie, supo, la verdad"

Helena Marley, @HelenaMarley2 abandono la soledad en su encuentro: "Me encontré una noche con y con su música me sacó de la soledad.."

Laura, @monamourr_ ha ganado su púa con el siguiente tuit: "Me encontré con una noche y le robe la guitarra para que la gente viera como un cantante va detrás de mí. :D"

Laura García Oficial, @Lauragarcia293 ha comentado en nuestro twitter: "Me encontré con una noche y le comenté que la vida sin música sería un error, jamás supe si me dio la razón."

SP Multimedia, @SPICTURES31 también destaca la buena música: "Me encontré con una noche y.... ahora yo pienso en aquella tarde cuando entendí lo que era la buena música española."

Eva Amèlie Perez Arl, @inyourarms_EXT se quedó con el propio Leiva tras la cita: "Me encontré con una noche, lo metí dentro de mi maleta y me lo llevé a casa. Ahora me canta 'Eme' todas las mañanas. <3."