Las dos últimas grabaciones de Whitney Houston salen a la luz

Las dos últimas canciones que grabó Whitney Houston antes de su muerte salieron este martes a la venta dentro del álbum "Sparkle", que recoge la banda sonora de la película del mismo nombre en la que la cantante participó como actriz y que recrea una historia en los años dorados del soul y de la Motown.



En "Sparkle: Original Motion Picture Soundtrack", la cantante interpreta el clásico del gospel "His Eye is On the Sparrow", producido por R. Kelly, y "Celebrate", un dúo junto a la joven artista Jordin Sparks, protagonista del film y ganadora de una de las ediciones del concurso de talentos "American Idol".



El cantante Cee Lo Green, que abre el disco con "I'm a Man", también aparece en la BSO de esta película cuyo estreno está previsto en EEUU para el 17 de agosto y que constituye una nueva versión de la producción de 1976 del mismo nombre.



En ella, Houston interpreta a la madre de las componentes de un grupo vocal de los años sesenta.



La cantante que falleció en febrero ahogada en la bañera de su hotel en Los Ángeles tras haber ingerido cocaína, publicó su último material inédito en 2009, "I Look To You", tras varios años desaparecida del panorama musical.