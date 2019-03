Doris Day sacará nuevo disco el próximo mes a los 87 años

Doris Day, toda una leyenda de Hollywood, publicará un nuevo disco titulado "My Heart" a sus 87 años, detalla en su versión digital NME. Es su primer trabajo en 17 años y sus fans podrán adquirirlo el próximo 5 de septiembre.

Se trata de una selección de grabaciones remasterizadas en las que Day también pone voz a nuevo material y versiona temas de bandas como los Beach Boys o los Lovin' Spoonful. En su álbum incluye entre sus temas la canción "Life Is Just A Bowl Of Cherries", producido por su hijo Terry Melcher, que falleció en 2004.

La actriz ha filmado 39 películas y grabado más de 650 canciones en las que algunas de ellas son una clara señal de su identidad. La artista se retiró a los 80 años de la interpretación para concentrarse en el derecho de los animales, pero siete años más tarde vuelve a impresionar a sus seguidores con este nuevo disco.