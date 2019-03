'Dime quién eres, Blue Jeans', un documental sobre la vida del escritor sevillano

NAVEGA POR EL UNIVERSO DEL ESCRITOR SEVILLANO

Durante este miércoles has podido disfrutar en exclusiva del documental sobre el escritor sevillano Blue Jeans, con motivo del lanzamiento de su nueva novela 'No sonrías que me enamoro'. El propio autor ha desvelado para sus lectores los secretos de esta publicación. Los viajes de presentación de sus libros, firmas de ejemplares o el autor en su hábitat de escritura son algunas de las imágenes de este vídeo.