David Bowie regresa con 'The Next Day', tras diez años alejado de la vida pública

'The next day' ya se puede escuchar al completo en la red, diez días antes de que se aparezca en todo el mundo. El último disco que Bowie publicó fue Reality, en 2003, un álbum que fue seguido de una gira mundial que el artista no pudo terminar por problemas de salud.

Un ataque al corazón acabó con las expectativas de miles de fans. Se suspendieron el resto de conciertos, Bowie ya no tocaría en España.

Sus incondicionales veían con asombro la caída de un mito. Una caída que parecía definitiva. Y entonces comenzaron a surgir rumores. Se había visto a Bowie grabar en un estudio. Varias semanas con buenos amigos intentando descifrar notas manuscritas del cantante para elaborar un nuevo disco.

Y en su 66 cumpleaños, aparecía en escena con una nueva canción. Adelanto de su nuevo trabajo, The stars (are out tonight), canción para la que grabó un videoclip junto a la actriz Tilda Swinton. Ahora, sus más fieles seguidores, sólo esperan que llegue el día de volver a verlo en directo.