David Bisbal: "Prefiero llenar un teatro a un estadio de fútbol"

David Bisbal nunca había pisado el Teatro Real. "Impone, sí. Me impresionó ver el palco real, la belleza del teatro, las lámparas que cuelgan", nos dice. Sin embargo "desde el primer tema me sentí supercómodo", asegura. ¿Nada de nervios frente al reto? "Estoy muy tranquilo. Bueno, os he mentido un poquillo". Lo decía a sus músicos minutos antes de la actuación.

Para la ocasión, Bisbal dejó sus saltos y giros y modificó muchas de sus canciones. "Me han obligado a cambiar tempos, melodías. A cantar de forma más tranquila. Cosas que nunca había hecho. Un concierto de estas características me supone un esfuerzo diez veces superior a uno de los normales", afirma.

Y es que hasta el silencio se escucha. "Es muy diferente. El silencio que se produce es mágico", dice. "Si pudiese elegir hacer un concierto en un estadio o hacer diez teatros, elegiría lo segundo", asegura. Un concierto aniversario. Hace diez años nadie le conocía. Ahora, incluye en su repertorio a Serrat, Manzanero o Alejandro Sanz. Más tranquilo que nunca, pero sin dejar de ser Bisbal.