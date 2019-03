Dani Martín: "Me apetecía muchísimo tener un encuentro con los pequeños"

Los niños no se podían creer que iban a tener a Dani Martín a escasos metros; los nervios eran los protagonistas. El cantante nos enseña su parte más sensible y cercana con los niños: "Me apetecía muchísimo tener un encuentro con los pequeños".



Su último disco, 'Pequeño', hace un recorrido a su juventud. Él nos confiesa que nunca ha dejado de tener la ilusión de un niño: "Me encanta que me den cariño". Ahora los niños han disfrutado de su parte más entrañable e infantil.