Cuándo es Eurovisión 2026: dónde y cuándo se celebra y por qué España no participará

Gracias a la victoria de JJ en 2024 con la canción “Wasted Love”, Viena será sede del Festival de Eurovisión por tercera vez, ya que la capital austriaca ya había acogido el certamen en 1967 y 2015.

Tanto las semifinales como la gran final se celebrarán en el Wiener Stadthalle, uno de los recintos más emblemáticos de la ciudad, inaugurado en 1958.

En esta nueva ocasión se postulan un total de 35 países (el menor número de aspirantes desde 2003), de los cuales solo 25 estarán presentes en la gran final.

Como de costumbre, tanto el país anfitrión (Austria), como los integrantes del conocido “Big Five” (Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido) tienen asegurada su plaza en la gran final y no tendrán que disputar las semifinales.

Sin embargo, España ha renunciado a su plaza y no participará en el certamen. Finalmente, en las semifinales se clasificarán los 20 países que compiten en la final junto a los anteriores

El calendario oficial es el siguiente:

12 de mayo de 2026: primera semifinal . Se clasifican 10 países.

. Se clasifican 10 países. 14 de mayo de 2026: segunda semifinal. Se clasifican otros 10 países.

Se clasifican otros 10 países. 16 de mayo de 2026: gran final. Compiten los 20 clasificados en las semifinales, el país anfitrión y los integrantes del “Big Five” (este año sin España).

Novedades para el Festival de Eurovisión 2026

Esta 70ª edición incluye algunas novedades que, según la organización, la Unión Europea de Radiodifusión (UER), buscan paliar algunas deficiencias e equilibrios del sistema anterior:

Se retoma la presencia de jurados profesionales en las semifinales.

Diversificación del jurado: se amplía el número de miembros (de 6 a 7) y se incluyen dos perfiles con edad comprendida entre los 18 y los 25 años.

Reducción los votos máximos por espectador de 20 a 10 (app, SMS o llamada).

Se controlará en mayor medida la existencia de campañas de influencia sobre las votaciones en plataformas digitales y redes sociales.

Se mejora el sistema antifraude para aumentar la transparencia en la votación y recuento.

Polémica en 2026: España y otros países no participarán

España, Países Bajos, Irlanda, Eslovenia e Islandia han retirado su candidatura y no estarán en el Festival de Eurovisión 2026.

Debido al genocidio en Gaza, estos países habían propuesto que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) optase por retirar la candidatura de Israel o, al menos, someter su participación a un referéndum con votación secreta del conjunto del resto de participantes.

Tras una votación en la Asamblea General de la UER en Ginebra, se rechazaron ambas medidas y, por tanto, los países mencionados anteriormente anunciaron su retirada del certamen.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.