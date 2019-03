Clara Sánchez: "La novela 'Entra en mi vida' descansa en la intriga psicológica"

Entra en mi vida es la nueva obra de Clara Sánchez. 475 páginas de reflexión y de inquietudes en la que un tema de máxima actualidad como es el de los niños robados se escapa de las voces de dos niñas, Verónica y Laura, cuya historia va conociéndose al mismo ritmo en el que ellas crecen en una vida que no es la suya.

A través de una prosa natural y fluida repartida en capítulos cortos Clara Sánchez narra la búsqueda de dos mujeres, primero Betty y después la de su hija Verónica, por conocer su otra vida. Betty, convencida de que su primera hija no ha muerto, comienza una búsqueda que engloba un alto contenido de intriga psicológica y en cuyo camino se encuentra a “personajes con uniforme de bondad” de los que debe desconfiar.

La escritora reconoce que Verónica y Laura le han tocado de forma muy cercana. "El tema me hizo bullir desde la primera noticia que vi, la novela iba creciendo al mismo ritmo que iban creciendo el número de noticias en los medios". Clara personifica en la figura de un médico, de una monja o de una buena amiga la tragedia que esconde este tema, ¿cómo desconfiar de aquellos en los que la sociedad nos dice que tenemos que confiar?

Sánchez rehúye de clichés que engloben sus obras dentro del ensayo o del relato periodístico porque “con la novela se puede contar lo que no se puede contar de otra forma”. Se confiesa admiradora de Verónica por su valentía, aunque reconoce que se identifica más con Betty. La autora explica que el camino recorrido en Entra en mi vida le ha hecho conectar con su papel de madre y también con el de hija, quizás por ello las narradoras son dos jóvenes, una de ellas, Verónica "que intenta vengar la infelicidad de su madre", porque su familia sólo buscaba una vida normal.

Para Clara Entra en mi vida “es fundamentalmente una novela de intriga psicológica”. No se fija en ningún autor en especial porque "tengo que escribir como soy yo, me gustan los autores que son naturales y no buscan aparentar lo que no son".

Premio Alfaguara en el año 2000 por Últimas noticias desde el paraíso, Premio Nadal en 2010 por Lo que esconde tu nombre, dos años después de su gran éxito nacional e internacional, Entra en mi vida de ediciones Destino, ve la luz con la sensación de la autora de "haberla escrito lo mejor posible, de ser sincera, darlo todo y dar rienda suelta a todos los sentimientos que me ha generado".