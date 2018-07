My Chemical Romance calienta la Ciudad de las Artes y las Ciencias

El rock juvenil de los norteamericanos My Chemical Romance ha convencido a los 30.000 fans que, según la organización, llenaron los alrededores del Museo de las Ciencias Príncipe Felipe de Valencia en la cuarta edición del MTV Winter.



A pesar de la lluvia, el público ha permanecido con entusiasmo en este concierto-festival, en el que también han actuado Sum 41 y los valencianos The Welcome Dinasty.



My Chemical Romance ha arrancado sobre las 22.00 horas su directo con Na na na, uno de los himnos de su último álbum, para delirio de los asistentes, entre los que predominaban las caras muy jóvenes y los flequillos rojo encendido al estilo de Gerard Way, el vocalista de la banda, quien ha agradecido a sus seguidores su presencia porque "aman la música y el rock", ha asegurado.



Pero la sesión musical comenzaba sobre las ocho menos cuarto de la tarde, cuando el grupo valenciano The Welcome Disnasty, ganador del concurso organizado con motivo de este evento, tenía la oportunidad de presentar su sonido a miles de personas, alguna de las cuales habían hecho cola desde muchas horas antes.



Seguidamente, los canadienses Sum 41 caldearon el ambiente e hicieron felices a un grupo de seguidores, a los que invitó a subir al escenario.

Tras los cabezas de cartel, sobre las 23. 30 horas daba inicio la actuación de los dj set de Orbital y Groove Armada.