El filme Luna Nueva, protagonizado por Kristen Stewart y Robert Pattinson, se hizo con cinco galardones en la 19 edición de estos premios, elegidos por votación popular a través de internet.

Las estatuillas -recipientes con palomitas doradas- llegaron en las categorías de mejor película, mejor actuación femenina (Stewart), mejor actuación masculina (Pattinson), superestrella mundial (Pattinson) y mejor beso (protagonizado por su pareja protagonista).



Por el evento, que duró dos horas y tuvo lugar en el Gibson Amphitheatre de los estudios Universal (California), desfilaron actores tan conocidos como Jessica Biel, Cameron Díaz, Adam Sandler,Taylor Lautner, Samuel L. Jackson, Steve Carell, Will Ferrell o Mark Walhberg, pero el momento estrella de la noche se lo llevaron Jennifer López y Tom Cruise.



El intérprete, caracterizado como el productor deslenguado de la comedia ¡Una guerra muy perra!, sorprendió por su destreza al marcarse unos bailes con la diva -muy sensual en todo momento-, mientras recreaba la pose y los desmanes del personaje por el que recibió su última candidatura a los premios Globos de Oro.



Otros momentos destacados de la velada, conducida por el cómico Aziz Ansari, fueron los besos que se dieron Stewart y Pattinson y Zac Effron y Vanessa Hudgens, dos de las parejas jóvenes más famosas del mundo del espectáculo.

En lo musical sobresalió la actuación de una escotada Katy Perry, que lució un bikini de lentejuelas rojas y azules mientras interpretaba su último éxito, California Gurls, junto al rapero Snoop Dogg, así como el montaje futurista que presentó Christina Aguilera mientras cantaba Bionic, entre otros temas.



Asimismo Sandra Bullock, en su primera comparecencia pública tras el escándalo de infidelidades de su marido, recibió el galardón MTV Generation Award, por sus dos décadas en el negocio del espectáculo.

Una sugerente Johansson la besó sobre el escenario, algo que usó la actriz para tratar de reconducir toda la situación desde el escándalo creado por Jesse James, de quien está en proceso de divorcio.



"Después de eso, por favor, volvamos a la normalidad", dijo la intérprete, esperanzada. Además se refirió a los rumores en torno a una posible retirada profesional.

"A pesar de lo que hayáis visto, oído o leído últimamente, amo lo que hago. No voy a ninguna parte", comentó.

Y el público recibió con emoción las nuevas imágenes de Harry Potter and the Deathly Hallows, que apuntan a un material oscuro e intenso.



Otros premios de la ceremonia fueron el de mejor pelea, para Beyonce Knowles y Ali Larter por Obsesionada; el momento más surrealista, para Ken Jeong por The Hangover; el más aterrador, para Amanda Seyfried por Jennifer's Body, o el de mejor interpretación de comedia, para Zach Galifianakis por The Hangover.



Anna Kendrick se alzó con el título de mayor estrella novel y el título de mejor villano recayó sobre Tom Felton, por Harry Potter y el misterio del príncipe.