Carloz Ruiz Zafón: "Las grandes obras se han escrito desde el exilio"

Carlos Ruiz Zafón presenta 'El prisionero del cielo', una obra muy esperada tras los éxitos de 'La sombra del viento' y 'El juego del ángel'. Algunos medios internacionales lo definen como 'el Dickens de Barcelona', algo a lo que el autor cree que "no hay que prestar mucha atención", según ha declarado en una entrevista en Espejo Público.



Sus libros son usados incluso como guías turísticas de la ciudad de Barcelona, una manera de redescubrir los lugares. "No pretendo hacer un retrato histórico ni turístico de la ciudad, sino crear un personaje a partir de la ciudad", asegura Zafón.



A pesar de las muchas ofertas recibidas, Zafón se opone a trasladar al cine sus historias: "No quiero transformar esos libros en películas porque están concebidos como libros. Son libros sobre la escritura y sobre la lectura. Sería erróneo intentar explotar estos libros en otros campos. No veo por qué todo tiene que ser una película. Está bien que a veces los libros sean libros".