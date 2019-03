Carlos Falcó: "Hoy en día ser marqués es una cuestión puramente honorífica"

Falcó nos cuenta como "no tiene ningún sentido hoy en día ser marqués, es una cuestión puramente honorífica" también nos ha dicho qué opina de el caso de Iñaki Urdangarín. "Creo que al final tal como se está desarrollando se está demostrando que España es una verdadera democracia, con justicia independiente y donde funcionan las instituciones. Creo que la corona ha actuado muy bien y claramente, que cada palo aguante su vela".

El marqués de Griñón nos explicó cual es el país que más consume vino español, "tal como están las cosas, si no es ya China, lo va a ser enseguida". Respecto al problema de la sequía que está afectando a la península, Carlos Falcó dice que está precupado y que "me paso el día mirando al cielo".

Todos los días pasea por lo menos una hora y nos cuenta cómo tiene alguien que "me lleva las cuentas y de vez en cuando le pregunto, pero no es algo que me preocupe terriblemente aunque en las épocas que estamos pasando hay que mirarlo más a menudo que antes".

A Falcó le gusta internet y hasta tiene twitter, también se agobia cuando se olvida el móvil, "me deje el móvil en un taxi de Nueva York hace un año y lo pase fatal".

El marqués de Griñón ha contestado también a las preguntas que los internautas han enviado para él en forma de vídeo. Falcó nos ha recomendado un vino para celebrar el día del padre. "Un vino que hago, que es muy asequible de precio dentro de la gama de vinos de pago y que se llama Caliza". Por último el marqués ha dicho que no le gusta salir en las revistas del corazón.