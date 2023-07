Caos para ver a Harry Styles: colas kilométricas, golpes de calor, lipotimias y los Bomberos regando a los asistentes

Este viernes, se espera que más de 60.000 personas asistan al concierto de Harry Styles en Madrid. Las colas que se han formado en la entrada del 'Nuevo Mad Cool' son casi infinitas y cientos de fans llevan acampando desde hace ya una semana para lograr estar lo más cerca posible del cantante británico.

Golpes de calor en la cola del concierto de Harry Styles

Sin embargo, debido a las altas temperaturas en los dos últimos días, un número importante de personas está sufriendo golpes de calor y lipotimias. Por ello, han denunciado la situación y aseguran que la organización no se está haciendo cargo de proporcionar agua a los asistentes.

Una asistente al concierto explica a Antena 3 Noticias que cuando ha llegado al recinto se ha encontrado dos colas y nadie de la organización indicando dónde colocarse. Asimismo, afirma que no se veía "ni el principio ni el final". No ha sido hasta dos horas después cuando los policías que vigilaban en la zona han empezado a ubicar correctamente a quienes estaban esperando

Las imágenes que llegan desde las redes sociales muestran la gran densidad de la cola y a las personas cubriéndose del sol como pueden, con sombreros de vaquero y paraguas.

Los Bomberos, al rescate

Para minimizar los efectos de estas duras condiciones climáticas, el Cuerpo de Bomberos de Madridha acudido al recinto para refrescar a las miles de personas que están en la cola. Así lo ha publicado en su cuenta oficial de Twitter, junto con varias fotos en las que se puede ver a los efectivos 'regando' a los fans con mangueras.

"Estamos de retén en el concierto de Harry Styles", han escrito. Además, han hecho un llamamiento a la precaución y a tomar medidas contra el calor. "Hace bastante calor, importante hidratarse y cubrirse la cabeza. Atención al plan de movilidad", han señalado, para luego terminar con un "esperemos que disfrutéis del espectáculo".

Harry Styles, en el Museo del Prado

La ciudad de Madrid acoge este 14 de julio el concierto de 'Harry Styles Madrid 2023', un evento al que se prevé que asistan hasta 65.000 personas para disfrutar de los mayores éxitos del artista nacido enReino Unido, como 'As It Was' o 'Watermelon Sugar'.

El concierto forma parte de su gira 'Love On Tour' y dará comienzo a las 20:30 horas, momento en el que saldrá a escena el telonero Wet Leg, y finalizará a las 23:30 horas. Sin embargo, el recinto permanecerá abierto una hora más para facilitar su desalojo y evitar problemas relacionados con posibles aglomeraciones.

Harry Styles ha aprovechado su estancia en Madrid para visitar el Museo del Prado, donde no ha dudado en tomarse fotos con aquellos que le reconocían.