Harry Styles arrasa con su concierto en Barcelona

El cantante británico Harry Styles actuó ayer en el Estadio Olímpico de Barcelona ante más de 55.000 fans. Algunos de ellos, llevaban acampando más de un mes en las afueras del recinto y ahora se preparan para su próxima fecha en Madrid. El cantante es el ídolo de millones de personas en todo el mundo.

'As it was' o 'Watermelon Sugar' son algunos de sus temas más conocidos, de los que pudieron disfrutar ayer en la ciudad condal.

Su próximo concierto será el viernes en Madrid, donde muchas ya le esperan desde hace más de una semana. Las primeras en llegar se encargan de organizar a las que van uniéndose. Cada una cuenta con un número asignado según el orden de llegada para que todo esté perfectamente coordinado. Conseguir las entradas no fue tarea fácil porque todas se agotaron en pocos minutos, tanto en grada como en la pista.

Las horas de espera se hacen menos llevaderas por el calor, pero lo tienen todo preparado: neveras, sombrillas, abanicos y mucha agua para soportar las altas temperaturas. Todo esfuerzo es poco cuando se trata de disfrutar de tu ídolo en directo y lo más cerca posible. También el apoyo de sus familiares está siendo un factor clavo, porque aunque algunos padres creen que "están un poco locas", otros están acompañando en la acampada a sus hijos e hijas, proporcionándoles agua y comida a diario.

Su gira 'Love On Tour', cuenta con 26 fechas en Europa y 37 en Norteamérica. Comenzó en septiembre de 2021 en Las Vegas y culminará este mes en Italia.

Harry Styles cuenta con tres discos en solitario 'Harry Styles', 'Fine line' y 'Harry's house', el cantante ya cuenta con suficientes canciones como para dar un show de casi dos horas como demostró en Barcelona y se espera en Madrid.