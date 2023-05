Los bomberos tratan de controlar un escape de gas en una calle de Usera (Madrid)

Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid trabajan para intentar controlar un fuerte escape de gas en la calle Estafeta del barrio de San Fermín, en el distrito madrileño de Usera, según informa Emergencias Madrid.

"Rotura de tubería de gas en calle Estafeta, Usera. Bomberos Madrid trabajan en el control de gases y cierre de canalizaciones para la despresurización de la tubería. No hay riesgo para los vecinos pero se calcula que la despresurización completa conllevará aproximadamente una hora", informa Emergencias Madrid en Twitter.

"Bomberos Madrid han recomendado a los vecinos mantenerse en sus casas y cerrar las ventanas para evitar posibles acumulaciones de gas. La monitorización y medición de concentraciones de gas realizadas por los bomberos dan valores aceptables", tuitean.

Además, se espera que en breve se permita la circulación del tráfico y se levantará el cordón: "En breve, Policía de Madrid levantará el cordón y reabrirá el tráfico en la zona".

Ocurría sobre las 09:30 horas de la mañana y los vecinos avisaron a Emergencias. Una máquina excavadora que se encontraba en la calle realizando unas obras ha perforado de forma accidental una tubería de gas de unas tres pulgadas, por lo que ha comenzado a escaparse gas con mucha presión.

"El cuerpo de Bomberos ha sido activado para actuar ante una rotura de una tubería de canalización de tres pulgadas, unos siete centímetros y medio de gas que ha sido perforada por una máquina excavadora durante los trabajos de ejecución de una obra", explica el jefe de Guardia de Bomberos Madrid, Juan Monteverde. "Hemos visto que el gas sale con mucha presión y a través de las compañías se está procediendo al corte de la red", añade.

La zona se ha acordonado y se está cerrando la red cortando las llaves más próximas al punto donde se ha producido la rotuna. Además, los bomberos están despresurizando la red de gas con cortinas de agua para evitar la propagación del escape de gas a los edificios.

"A través de un equipo especializado de detección monitorizar todos los valores que se encuentran en rangos admisibles y hemos procedido a cortar las llaves del armario de llaves corte que se encuentra junto al punto dañado. Ya hemos conseguido cortar y ahora se está despresurizando la red y procederá la compañía a la reparación de la red en cuanto pierda la presión", apunta el jefe de Guardia de Bomberos.

Sin riesgo para los vecinos

No hay heridos ni intoxicados y los bomberos aseguran que la fuga de gas "no supone riesgo para los vecinos". Descartan también que exista riesgo de contaminación o explosión.

Aunque los Bomberos recomiendan a los vecinos de la zona que no salgan de sus casas y permanezcan en las viviendas con las ventanas cerradas mientras siguen trabajando para arreglar la avería.

"Bomberos ha procedido a confinar a la gente en sus casas, ya que no había riesgo para su seguridad, a cerrar todas las ventanas", asegura Monteverde. "En este momento no hay peligro ya que a través de cortinas de agua hemos bajado la propagación del gas a los edificios colindantes y simultáneamente estamos realizando mediciones continúas que indican que no hay riesgo para los ciudadanos", añade.