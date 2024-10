Última hora de la muerte de Liam Payne: el ex One Direction cayó del balcón cuando la Policía ya estaba en el hotel

Liam Payne nació en la ciudad inglesa de Wolverhampton. Se presentó por primera vez en 'The X Factor' en 2008 a la edad de 14 años cantando 'Fly Me To The Moon' de Frank Sinatra.

En 2012, la banda One Direction ganó su primer premio Brit al mejor sencillo británico por su canción 'What Makes You Beautiful'.

Liam lanzó su álbum debut como solista en diciembre de 2019, que incluía las canciones 'Polaroid', 'Familiar' y 'Strip That Down'.

En agosto del año pasado, el británico había pospuesto su gira programada por América del Sur después de sufrir una "infección renal grave".