Britney Spears presenta su nuevo videoclip cargado de toques futuristas

"Hold It Against Me", que se ha estrenado hoy en la página oficial de la artista, está ambientado en un futuro tecnológico y espacial donde podemos ver cómo la artista, con ropa de lo más provocativa, pelea contra ella misma al más puro estilo "Matrix", cinta que ha inspirado gran parte del videoclip, según informa la compañía discográfica.

En el vídeo musical también se hace referencia a trabajos anteriores de la cantante; en la nave espacial se pueden ver pantallas de televisión con sus vídeos "Baby one more time" y "Sometimes" entre otros.

En esta ocasión el director del vídeo ha sido Jonas Akerlund, quien también ha realizado trabajos para Lady Gaga, Beyoncé, Pink, The Rolling Stones, Metallica, The Prodigy y Madonna entre otros artistas.

El nuevo álbum de Spears, "Femme Fatale", en el que ha estado trabajando durante dos años y que ha sido producido por Max Martin y Dr. Luke, saldrá a la venta el 29 de marzo, aunque se podrá reservar desde el 8 del mismo mes en el portal de música "iTunes".