Danny Boyle: "Mi nueva película no es política pero he querido reflexionar sobre la COVID o el Brexit"

Calles y plazas vacías, el mundo paralizado. El escenario que Danny Boyle nos presentaba en '28 días después' allá por el año 2002 se convirtió -solo en parte- en realidad con la pandemia del Coronavirus en 2020.

La película del director británico, además de tener algo de profético y de catapultar la carrera de su protagonista, un jovencito entonces Cillian Murphy, fue un importante punto de inflexión en el género de los zombies ("infectados" les llama Boyle en esta saga) por su estupenda acogida entre crítica y público (masivo y no solo fan). Después llegaron otros títulos como la saga de 'Resident Evil', 'Amanecer de los muertos', 'Bienvenidos a Zombieland', 'Guerra mundial Z' o series tan populares como 'The walking dead' o 'The last of us'. El género sobre muertos vivientes y violentos virus se volvió popular y muy variado y a él vuelve Danny Boyle (Radcliffe, 1956) dos décadas después con '28 años después'.

La película, protagonizada por Aaron Taylor-Johnsson, Jodie Comer y el joven actor Alfie Williams, nos traslada al futuro ese tiempo al que hace mención el título tras la expansión del virus de la rabia de la primera película. En este caso viajamos al microcosmos de una pequeña aldea en una isla que vive aislada del mundo y de los infectados gracias a fuertes costumbres y tradiciones. Una historia de supervivencia pero también sobre vínculos paternos y maternos, sobre ritos de iniciación o sobre cómo nos iguala la muerte. El género de zombies, como se ve, da ya para mucho.

Fascinación por el Apocalipsis

Lo que antes era un género alternativo, ahora ya es cultura popular. "Es interesante porque desde que rodamos '28 días después' sí que ha cambiado mucho el género de zombies, se ha expandido, se ha ampliado y se ha revelado como un género capaz de absorber y albergar diferentes ideas: desde reflexiones políticas hasta otros dramas muy personales", nos explica Danny Boyle en entrevista a Antena 3 Noticias.

"Claramente hay una fascinación del público por este género y estoy seguro que algún día se pensará que el mundo en estos años se sintió muy vulnerable y muy cerca del apocalipsis. Un apocalipsis por el que tenemos fascinación", aclara. "Sea como sea ese Apocalipsis, el mundo de los zombies -nosotros los llamamos los infectados-, es una gran zona cero, una tabula rasa que te permite construir el mundo como quieras. Es una sensación muy parecida a la de un videojuego, de construir un mundo desde cero, de introducir todo tipo de personajes. Y en el cine quieres que esa experiencia sea masiva, intensa, inmersiva. Al mismo tiempo guiada en términos dramáticos por grandísimos actores, que te van a llevar de la mano a ese horizonte, por esa experiencia inmersiva. Así que se parece pero no es como un videojuego en el que vas matando zombies, sino que es más el desafío, el peligro de una experiencia inmersiva".

Zombies como metáforas

Uno de los padres de este géneros de muertos vivientes fue George A. Romero. Frente a fantasmas o vampiros, él popularizó estos monstruos modernos cuando en 1968 cuando estrenó 'La noche de los muertos vivientes'. Después se pasó otras cinco décadas llenando de mordiscos y películas de zombies el cine. Además de ansias devoradoras, las películas de Romero contenían, o eso afirmaba el desaparecido director, cargas de profundidad y metáforas sobre las carencias de la sociedad de la época: "Romero puso la lupa sobre temas como el racismo, el consumismo o la guerra fría. Aprovechaba y lanzaba mensajes", asegura Boyle.

"En '28 años después' nosotros queremos hacer algo así para hablar de la Covid-19. Creo que con la pandemia todos tuvimos experiencia de cómo nuestros comportamientos cambiaron, las sociedades cambiaron, incluso visualmente. Literalmente nuestras calles se quedaron vacías, y todos tuvimos comportamientos muy extraños: no salíamos a las calles, nos pusimos guantes, mascarillas, desinfectábamos una y otra vez las cosas ¡Fue una locura!", explica con mucha vehemencia el británico.

"Los comportamientos cambiaron", desarrola Boyle. "Ahora, imaginemos si se mantienen esos comportamientos durante mucho tiempo, tanto tiempo como 28 años. Imaginad los riesgos que uno toma, las medidas de protección ante el peligro...Todo se puede volver muy loco. Y eso mola, y es lo que queríamos contar en parte. Tanto en comportamientos personales como sociales. Por eso la película nos ayuda a reflejar, en cierta medida, sobre lo que fue el Brexit, y la voluntad del Reino Unido de darle la espalda a Europa. Así que teníamos ese punto de inicio, un territorio aislado de Europa por la infección. Pero '28 años después' no es una película política, las películas de Romero tampoco eran políticas. Eran entretenidas, llenas de fantasía pero uno puede leer dentro de ellas una conexión grande con el mundo real".

Vínculos paternos y maternos

Aunque en el reparto figuran nombres como Ralph Fiennes, Aaron Taylor-Johnson o Jodie Comer, es el joven actor Alfie Williams el principal protagonista de esta historia. Casi tres décadas después de que el virus de la rabia se esparciera por el Reino Unido, un joven con 12 años sale por primera vez de la isla en la que vive aislado en una aldea parecida a un pequeño reino feudal. Un lugar que ha dado marcha atrás en el tiempo y en el que donde las mujeres se dedican al cuidado y a las tareas domésticas y los hombres a la defensa y a la supervivencia. El chaval tiene que acompañar a su padre (Taylor-Johnson) a conocer el mundo exterior y tener un rito de iniciación en el mundo de los infectados. Pero la enfermedad de su madre (Jodie Comer) le hará querer buscar con ella ayuda en el exterior. "El chaval tiene dos opciones", explica el director.

"Puede volver a la isla, donde puede seguir los pasos de su padre, que tiene un comportamiento muy masculino, de defensa y lucha del lugar, es muy noble. Pero el chico también está influenciado por su madre, una influencia más intangible, más difícil de entender pero es más humana. Todo eso conecta con una parte de la película que transcurre en el llamado como templo de los huesos. Allí se reflexiona sobre que todos somos iguales, independientemente de que seas rey, macho alfa o un mendigo, el más pobre del mundo. Da igual, todos acabamos de la misma forma. Nuestro destino es el mismo. Así que él al final forja su propio destino". O al menos, empieza a hacerlo en esta película. Porque su final, bastante loco, deja todo abierto para otras dos próximas películas que van a continuar con esta historia y este mundo apocalíptico. '28 años después' se estrena el viernes 20 de junio.

