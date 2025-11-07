Premios Grammy 2026: Bad Bunny, Lady Gaga y Kendrick Lamar, los artistas con más nominaciones

La Recording Academy ya ha anunciado a los nominados a los Premios Grammy 2026, que se entregarán el 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. Los galardones, considerados la cita más importante de la música internacional, reconocerán las obras publicadas entre el 31 de agosto de 2024 y el 30 de agosto de 2025.

Entre las novedades de esta edición figuran dos nuevas categorías: Mejor Portada de Álbum y Mejor Álbum Country Tradicional. Además, la categoría de country moderno pasa a llamarse Best Contemporary Country Album.

Algunos grandes nombres, como Taylor Swift, Lilly Allen o Rosalía, no figuran entre las candidaturas, ya que sus últimos discos se han lanzado fuera del periodo de elegibilidad. En el caso de Taylor Swift, su exitoso 'The Life of a Showgirl' (publicado el 3 de octubre y ya convertido en el álbum más vendido de la historia) competirá el próximo año.

Bad Bunny, el latino más nominado

El puertorriqueño Bad Bunny se ha convertido en el artista latino más destacado de esta edición con seis nominaciones, incluyendo Álbum del Año, Canción del Año, Grabación del Año, Álbum de Música Urbana, Interpretación Global y Mejor Portada de Álbum, gracias a su trabajo 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', que ha puesto a bailar a tantas personas.

Tres años después del éxito de 'Un Verano Sin Ti', Benito vuelve a posicionarse entre los grandes favoritos, confirmando su peso global y su impacto más allá del mercado latino. En la categoría de Mejor Álbum de Pop Latino compiten Rauw Alejandro (Cosa Nuestra), Andrés Cepeda (Bogotá Delux), Karol G (Trópicoqueta), Natalia Lafourcade (Cancionera) y Alejandro Sanz (¿Y ahora qué).

Lady Gaga y Kendrick Lamar, los grandes favoritos

La neoyorquina Lady Gaga regresa por todo lo alto con 'Mayhem', un disco que la ha devuelto a los escenarios con una gira mundial y siete nominaciones, incluidas las tres más importantes: Álbum, Canción y Grabación del Año, gracias al tema viral 'Abracadabra'.

También con siete candidaturas destaca el rapero californiano Kendrick Lamar, que este año ya triunfó con 'Not Like Us', ganando canción y grabación del año. Su nuevo trabajo, 'GNX', y el tema 'Luther', junto a SZA, lo consolidan como uno de los artistas más influyentes de su generación.

Al premio por Álbum del Año también aspiran 'Swag', de Justin Bieber, Man’s Best Friend', de Sabrina Carpenter, 'Let God Sort Em Out', de Clipse, Pusha T & Malic, 'Mutt' (Leon Thomas), y 'Chromakopia', de Tyler, the Creator.

Una gala global

A pesar de tener sus propios Latin Grammy, los artistas hispanos mantienen presencia en las principales categorías de los Grammy tradicionales. En Música Urbana, además de Bad Bunny, están nominados J Balvin (Mixteip), Feid (FERXXO VOL X), Nicki Nicole (Naiki), Trueno (EUB DELUXE) y Yandel (SINFÓNICO -en vivo-). En Rock Alternativo, destacan el grupo colombiano Bomba Estéreo, la banda venezolana Rawayana, CA7RIEL & Paco Amoroso, Los Wizzars y Fito Páez.

El proceso de votación se abrirá el 12 de diciembre de 2025 y se cerrará el 5 de enero de 2026. Este año, la Academia ha sumado 3.800 nuevos miembros, incluyendo representantes de la Academia Latina, lo que eleva a más de 13.000 votantes los encargados de decidir los ganadores. El próximo 1 de febrero de 2026, la gala volverá a brillar en Los Ángeles, una noche donde Bad Bunny, Lady Gaga y Kendrick Lamar parten como los grandes protagonistas de la noche más grande de la música.

