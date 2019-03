Ascot, el hipódromo donde los tocados ganan terreno a los caballos

Trescientos años de tradición y modernidad sobre la hierba. Ascot es el lugar perfecto para dejar volar la imaginacion y lucir los mejores tocados y sobreros. Cuanto mas despampanantes, mejor.

"Los caballeros con chaque y chistera y las demas con vestido corto y algo, que no sea discreto , en la cabeza. Es la formula perfecta para triunfar en Ascot ". Nos lo cuenta la diseñadora de tocados madrileña , Ana Maria Chico de Guzman , dueña de MIMOKI, la estupenda tienda que esta en Hermosilla 26 , en el espacio de Federica and Co.

Apuestas millonarias, champán y todo tipo de chismes en la cabeza de las señoras. En Ascot , no hay limites. La familia Real , con la Reina al frente , abre la temporada. Este año Camila repite vestido y sombrero , lleva el de la boda de Guillermo, y las princesas Beatriz y Eugenia , pecaron de discretas. Un dia en las carreras, que en Ascot , siempre resulta inolvidable.