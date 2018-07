El Arrebato: "Escuchar los discos de mis siete hermanos mayores me sirvió de escuela"

Se define como un cantautor de momentos, que pretende, con sus letras inmortilizar situaciones cotidianas pero especiales de la vida.

"Escuchar los discos de mis siete hermanos mayores me sirvió de escuela", confiesa él sobre el origen de su vocación.

El Arrebato llenó un teatro madrileño con sus historias de amor y desamor aderezadas con rumba, rock y flamenco. Y buen rollo: "Yo siempre me he caracterizado por ser positivo y este disco no iba a ser menos".

Su último disco, llamado Lo que el viento me dejó es su trabajo más autobiográfico, pero confía en que siga teniendo el mismo éxito que le acompaña en su carrera. En los últimos diez años ha vendido casi un millón de copias de sus seis discos.