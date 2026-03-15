Andrés García, modelo internacional a los 94 años: "Nunca es tarde para empezar algo nuevo"

Andrés confiesa que no sigue ninguna receta milagrosa para mantenerse. "Hago todo lo que no hay que hacer: fumo, bebo y tomo el sol sin protección. Lo que sí cuido es no abusar", explica con naturalidad. La genética también ha jugado a su favor: entre cinco hermanos, todos se han conservado bastante bien, asegura.

Su vida profesional ha sido una serie de capítulos tan distintos como apasionantes. Licenciado en Derecho, heredó un campo en Argentina a los 24 años y pasó cinco años como agricultor y ganadero. "Era un gaucho montando a caballo", recuerda entre risas, rememorando cómo debía gestionar un terreno arrendado mientras sus hermanos eran aún pequeños.

Tras su regreso a España, su carrera tomó un rumbo diplomático. En el Ministerio de Información y Turismo llegó a ser agregado cultural en Buenos Aires, donde permaneció 14 años junto a su familia. Aquella etapa, dice, fue la más feliz de su vida. Allí conoció a Jorge Luis Borges, Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, y participó en la primera edición de obras fundamentales de la literatura hispanoamericana publicadas en España y Argentina. Me hice muy amigo de Borges y de todos los escritores argentinos de aquella época", recuerda.

En 1980 volvió a España y fundó una agencia inmobiliaria, donde trabajó durante décadas. Pensaba jubilarse definitivamente en 2018, cuando un giro inesperado lo convirtió en modelo internacional. Su nieta, Celine van Heel, fotógrafa y responsable de buena parte de su presencia en redes, vio algo en él: un talento innato.

Incluyó fotografías suyas en un reportaje para una revista, y su presencia como abuelo elegante llamó la atención de publicaciones internacionales. A partir de ahí, llegaron Dior, Chanel, Prada, Inditex, Louis Vuitton y otras firmas.

Andrés no solo conquistó el mundo de la moda: también se ha convertido en una referencia en redes sociales. Su cuenta de Instagram, @TheSpanishKing, cuenta con decenas de miles de seguidores que admiran sus sesiones de fotos, viajes y estilo de vida, demostrando que la edad no supone ninguna barrera.

"Nunca es tarde para empezar algo nuevo. Lo único que pido es mantener buena salud física y mental; de lo demás, estoy dispuesto a todo", afirma Andrés con convicción.

Su día a día combina disciplina y disfrute: se levanta temprano, desayuna, lee la prensa, juega al golf si el tiempo lo permite y comparte tertulias con amigos mucho más jóvenes que él. Las sesiones de fotos se organizan con libertad: viaja solo, coge aviones con naturalidad y se adapta a cada cambio de vestuario con serenidad. Sobre las redes sociales, Andrés reconoce sus ventajas y sus riesgos, pero las valora como una herramienta esencial para su carrera. Su nieta gestiona la mayor parte, aunque él lee y responde a los comentarios. "Es interesante verlos", admite, con un guiño.

El modelo sénior reconoce el esfuerzo físico que supone posar, cambiar varias veces de ropa y mantener la concentración, pero lo hace con entusiasmo. "La primera vez tuve que cambiarme veinte veces de ropa. Desde entonces, todo ha sido más fácil", comenta, divertido.

Andrés no solo desafía la edad, sino también las expectativas. "Lo importante es seguir haciendo cosas", concluye mientras revisa algunas de las fotos de su último trabajo, con la confianza de un profesional experimentado y la vitalidad y la ilusión de las primeras veces.

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