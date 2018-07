Ana María Matute: "El que no inventa, no vive"

"San Juan dijo: 'el que no ama está muerto' y yo me atrevo a decir: 'el que no inventa, no vive'", ha afirmado la novelista catalana al comienzo de su discurso, que ha abierto con una mención al gran poeta chileno Gonzalo Rojas, galardonado con este premio en 2003 y fallecido el pasado lunes, y ha hecho extensivo este recuerdo a todos los Cervantes fallecidos.

Instantes después de recibir de manos del rey el premio más preciado de las letras hispánicas, en una solemne ceremonia que ha tenido lugar en el paraninfo de la universidad de Alcalá de Henares, Matute ha confesado que a ella no se le dan bien los discursos y ha dejado claro que prefiere "escribir tres novelas seguidas y veinticinco cuentos, sin respiro, a tener que pronunciar" uno.

Esta mujer de aspecto frágil, muy elegante hoy con su traje de raso gris perla, no ha subido a la cátedra desde la que habitualmente se lee el discurso, sino que lo ha hecho abajo, sentada en su silla de ruedas y junto al público.

Y en su alocución ha aludido a "la felicidad" que la embargaba -"¿por qué tenemos tanto miedo de esa palabra"?-, y ha dicho que el Cervantes lo considera "como el reconocimiento, ya que no a un mérito, al menos a la voluntad y amor" que la han llevado a entregar su vida a la Literatura.

La capacidad de invención del escritor ha sido quizá el hilo conductor de su emotivo discurso, en el que ha hablado de su infancia y de sus comienzos como narradora y en el que apenas ha habido referencias a Cervantes, aunque sí ha aludido, sin nombrarlo, al Quijote, ese "hombre bueno, solitario, triste y soñador", que "creía en el honor y la valentía, e inventaba la vida".