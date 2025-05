Vídeo: La caída de Ed Sheeran al comienzo de su concierto en el Metropolitano en Madrid

España llevaba seis años sin ver una gira de Ed Sheeran. El artista ha comenzado la última parte de su 'Mathematics Tour' en Madrid y ha destacado por su caída al principio del concierto. Seguidores de todas partes del mundo se han concentrado en el estadio Metropolitano de Madrid para disfrutar de la noche.

El artista trajo consigo su formato 360º, un gran escenario circular con una plataforma de rotación en medio de la pista. Miles de personas disfrutaron del espectáculo en Madrid a 35 grados de media en un show que comenzó a las 21:00 horas.

En el vídeo, en exclusiva de Antena 3, se ve cómo el artista sufre una pequeña caída en el inicio del concierto. El británico ha comenzado en el arranque con 'Castle on the hill' para después continuar con canciones como 'Shivers' y 'I'm a mess'. Cada canción ha seguido una estética, pero todas bajo el marco de los signos matemáticos.

Ed Sheeran aprovechó para cantar 'Shappire', un tema inédito de su próximo disco. Y, después, ha continuado con canciones como 'Eyes closed' y 'Give me more'.

En la segunda parte del concierto interpretó 'I was made for loving you' junto a Tory Kelly, que acudía como invitada. Después con la banda tocó una mezcla del disco 'No.6 Collaborations Project'.

Vecinos del Metropolitano estallan por el ruido

El concierto ha destacado por el pésimo sonido en el Metropolitano debido al rebote que provocaba que varias canciones fueran casi irreconocibles. Por suerte, el sonido ha ido mejorando progresivamente, al menos a un nivel más decente.

El concierto también conllevó quejas para muchos vecinos de la zona por el ruido. La estrella británica reunió a más de 70.000 personas en un concierto que pasaba la normativa acústica de la ciudad de Madrid. El estadio aprovechó para atraer varios conciertos tras la batalla judicial que sufre el Santiago Bernabéu contra los vecinos de la zona por las continuas denuncias por exceso de ruido. Cantantes como Lola Índigo o Dellafuente han cancelado sus conciertos en el Bernabéu para actuar en el Metropolitano.

La primera noche del artista en Madrid después de seis años fue una mezcla de emociones. El show ha durado un total de dos horas y 15 minutos con casi 30 canciones en las que ha repasado toda su carrera.

El cantante continuará con su gira internacional visitando países europeos como Francia, Italia o Alemania, entre otros. El 12 de septiembre publicará su nuevo disco: 'Play', del que se conocen las canciones 'Old Phone', 'Slowly' y 'Azizam'.

